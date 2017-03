Santé : Plus de 22.000 cas de tuberculose enregistrés en 2016

Quelques 22.389 cas de tuberculose, dont 7.964 cas de tuberculoses pulmonaires et 14.425 cas de tuberculoses extra-pulmonaires, ont été recensés en Algérie par les services sanitaires durant l’année 2016, a indiqué, jeudi dernier à Tizi-Ouzou, le Dr Ahmed Aliouane, chargé de la supervision du Programme national anti tuberculeux au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. Intervenant lors d’une conférence organisée au CHU Nedir-Mohamed à l’occasion de la journée mondiale de la Tuberculose, le Dr Aliouane a aussi précisé que la wilaya de Tizi-Ouzou a recensé durant la période indiquée 302 cas de tuberculose dont 147 cas pulmonaires et 165 de type extra-pulmonaire, ajoutant que la répartition de ces nouveaux cas par sexe et âge fait ressortir que les hommes sont plus nombreux (187) que les femmes (115) et la tranche d’âge de 25-44 ans est celle la plus touchée pour les hommes et celle de 15-34 pour les femmes. Quant à la supervision du Programme national anti tuberculeux, les résultats obtenus par la wilaya de Tizi-Ouzou en terme de lutte contre la tuberculose sont satisfaisants compte tenu des chiffres de références à l’échelle nationale et ce en dépit de multiples problèmes rencontrés sur le terrain, notamment le départ à la retraite des personnels spécialisés et la tension sur les médicaments antituberculeux en période d’inventaire. Pour améliorer ces performances, le Dr Ahmed Aliouane a plaidé en faveur de la consolidation du travail au niveau du dépistage des TPM (Tuberculose pulmonaire à microscopie positive).



Bel. Adrar