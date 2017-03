Le Coin du copiste : Lutter contre le trafic des biens culturels

Le patrimoine mondial en ce qu’il recèle de biens culturels qui restent les traces ultimes des civilisations passées est devenu une préoccupation essentielle de l’humanité à l’aube du 21e siècle où de nouvelles donnes économiques semblent primer, sinon écraser tout ce qui a trait aux précieux sites historiques disséminés de par le monde et qui, en témoins silencieux, attestent de la richesse comme de l’évolution des sociétés dans le paradigme de l’histoire. Dans cette optique la réunion des ministres de la Culture des pays du G7 tout récemment dans la ville italienne de Florence est montre, s’il en est, que la situation devient urgente et interpellent les décideurs de la planète en matière de politique culturelle à prendre sérieusement la question de la préservation du patrimoine en main. En effet, les ministres, qui se sont retrouvés en conclave, ont pris la ferme décision d’adopter des mesures « fortes » et « efficaces » pour lutter contre les trafics et le saccage des biens culturels à l’issue d’une déclaration commune adressée aux pays en situation de conflits et de luttes intestines à travers un texte qui enjoint notamment ces nations en guerre de défendre leur patrimoine. L’événement reste inédit car il faut noter que c’est la toute première fois que l’on assiste à un « G7 de la culture » qui a clôturé ses portes après d’âpres discussions hier dans la capitale toscane. "Dans cette période où les peurs de la globalisation nous pousse au repli sur soi, à nous protéger, à avoir peur des différences, parler de culture comme instrument de dialogue et de respect des diversités me semble un pas très important", a déclaré le ministre italien de la Culture, Dario Franceschini, qui a rappelé la nécessité d’une telle réunion et les circonstances particulières dans laquelle celle-ci s’est tenue. Il a, en outre, ajouté devant ses homologues américains, allemands, français, britanniques et japonais, le commissaire européen à la culture, Tibor Navracsis, ainsi que la directrice générale de l’Unesco, Irina Bokova : « Il est fondamental que les pays du G7 aient un rôle important au sein de la communauté internationale, non seulement économique mais aussi pour leurs valeurs, leurs idéaux, leurs principes », des paramètres essentiels qui compose l’essence de la culture dans tous les pays du monde et qui risquent purement et simplement de disparaître de la surface du globe. Cette réunion exceptionnelle qui intervient après l’adoption par le Conseil des Nations Unies, il a une semaine, d’une résolution pour la protection effective du patrimoine mondial, aura mis en valeur un point cardinal dans les pourparlers qui est celui de renforcer la volonté politique afin de mettre la culture au centre de l’agenda international et ce pour continuer à agir de concert avec les autres pays, là où le besoin se fait sentir à savoir bien au-delà des frontières de l’Europe. Pour ce faire un dialogue permanent avec les peuples concernés par cette défense nécessaire aujourd’hui des biens culturels, devient une action incontournable pour endiguer le mal.

L. Graba