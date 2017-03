Bonaventura et Ceccarelli Le duo italien en concert à Alger : Le jazz à l’honneur

À travers une représentation de jazz, le duo italien, Daniele di Bonaventura et Giovanni Ceccarelli, a envoûté le public venu nombreux, mercredi dernier, écouter le concert dans une ambiance calme et propice au plaisir de sens à la salle El Mouggar (Alger-Centre).

C’est à l’initiative de l’ambassade de l’Italie et l’Institut Culturel Italien ainsi que l’ONCI que ce concert animé par le pianiste et compositeur Daniele Di Bonaventura et Giovanni Ceccarelli, autre pianiste, que s’est déroulé le spectacle devant un parterre d’invités. Les musiciens ont enchanté le public, formé majoritairement d’Italiens, avec un concert baptisé « Mare calmo » (mer calme) emportant les amoureux inconditionnels du jazz dans des sonorités et compositions nouvelles. Ce spectacle a été une occasion pour les deux compositeurs, natifs de la ville italienne Marches, de se produire pour la première fois en Algérie, et de convier le public à apprécier des compositions de leur album commun "Mare calmo" (Mer calme) sorti en 2015. Fidèles à leur style toujours porté sur la fusion entre le jazz et les rythmes et sonorités Daniele Di Bonaventura et Giovanni Ceccarelli ont présenté un opus inspiré de musique italienne dont l'influence discrète se fondait dans des compositions originales et rythmées, un récital musical empreint de sonorités du bandonéon, instrument phare du tango argentin. Dans une affinité musicale subtile et habile, Daniele di Bonaventura au bandonéon, instrument phare du tango argentin et Giovanni Ceccarelli au piano, ont exécuté une dizaine de pièces invitant l’assistance à se fondre dans l’atmosphère éthérée des notes provoquant ainsi l’admiration de tous. "Danse de Naples", "Guardo passare" (Je regarde passer...), "Colline" (de Marche) ou encore "Foglie d'inverno (Feuilles d’hiver) sont parmi les titres de pièces présentées par le duo durant plus d’une heure qu’a duré ce rendez-vous musical lors de cette soirée qualifiée d’"exceptionnelle" par le public. Ecrites ou improvisées, les pièces dénotent un parfait équilibre entre le piano et le bandonéon, deux instruments différents que le duo a su faire parler dans un "parfait" dialogue musical. Le duo a, d’autre part, ressuscité le compositeur et bandonéoniste argentin, Astor Piazzala (1921-1992) à travers une composition qui lui était dédiée.

Compositeur et arrangeur, ayant collaboré et joué pour Omar Sosa, David Murray et autres Aires Tango, Daniele Di Bonaventura s’identifie et excelle dans les musiques du monde, tout en étant dans son élément dans la musique contemporaine et le jazz. De son côté, Giovanni Ceccarelli, pianiste de son état, se consacre au jazz depuis ses débuts dans le genre en 1998. Il s’intéresse à la musique classique qu’il a apprise au conservatoire. Son nom est souvent associé à de grands musiciens et compositeurs italiens à l’image de Paolo Fresu, Francesco Guccini et David Riondino. Ses compositions s’imprègnent de divers genres notamment la musique classique, le jazz et le tango. Auteur d'une cinquantaine d'albums à succès, Daniele di Bonaventura a également collaboré avec le musicien thèque Miroslav Vitous pour son CD "Universal Syncopation II" (2003), sacré album de l'année 2007 et édité sous le label allemand de jazz ECM. Avec le même label il enregistre un album intitulé "Mistico Mediterraneo" avec son compatriote Paolo Fresu et A Filetta's Choir avant de sortir en 2013 son premier double album dans lequel il joue le bandonéon et le piano. Son compatriote Giovanni Ceccarelli est plutôt tourné vers le jazz qu’il découvre dès sa prime adolescence. Pianiste talentueux, il s’est associé à de nombreux projets discographiques avec d’illustres musiciens dont le contrebassiste italien Ferruccio Spinetti et le saxophoniste américain Lee Konitz. Giovanni collabore également avec le pianiste américain Eddie Wied avec lequel il enregistre son premier album "The Street Dancer", sorti en 1998 avant d’éditer, onze ans plus tard "The Nights of the Beuscher", une compilation d’enregistrements de concerts avec le saxophoniste italien Massimo Urbani. Ses mélodies alliant romantisme et lyrisme s’abreuvant aux sources du jazz et à la musique brésilienne l’ont emmené à se produire dans plusieurs pays.

Sihem Oubraham