M. Gaïd Salah reçoit le ministre d’état qatari aux Affaires de la Défense : Densifier la coopération

Le général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a reçu le ministre d'État qatari aux Affaires de la Défense, docteur Khaled Ben Mohammed El-Attiyah, qui effectue une visite officielle de deux jours en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire.

Après les cérémonies d'accueil officielles au siège du ministère de la Défense nationale, les deux parties ont eu des entretiens bilatéraux, en présence d'officiers généraux majors et généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, ainsi que de l'ambassadeur qatari en Algérie et les membres de la délégation accompagnant le ministre d'État qatari aux Affaires de la Défense. Les discussions ont porté, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, sur «l'état de la coopération militaire bilatérale, ainsi que les voies et moyens de sa densification dans les domaines d'intérêt commun pour les deux pays. Cette coopération n'ayant cessé de se consolider, à la faveur de l'intérêt accru et permanent des dirigeants des deux pays et leur souci commun de la promouvoir et de la développer». Les deux parties ont également échangé leurs «analyses et points de vue sur les différentes questions d'actualité». Cette visite s'est achevée par des échanges de cadeaux symboliques entre les deux parties et la signature du livre d'or du ministère de la Défense nationale.