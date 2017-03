MDN : Un terroriste abattu à Tipasa

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Tipasa (1re Région militaire) a abattu, le 29 mars 2017 à 20h, le dangereux terroriste, H. Ahmed alias Okba, ayant rejoint les groupes terroristes en 1998, et ce suite au bouclage et à l’assaut du refuge du terroriste près de la commune de Gouraya», précise un communiqué du MDN.

Cette opération, qui est toujours en cours, «s’est soldée par la récupération d’un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, d’un chargeur garni, d’une grenade de fabrication artisanale, d’une paire de jumelles et de quatre téléphones».



Arrestation de deux narcotrafiquants



«Des Gardes-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, le 30 mars 2017 à Tlemcen (2e Région militaire), deux narcotrafiquants en possession de 184,9 kilogrammes de kif traité», précise le communiqué.

À Tamanrasset et à In Guezzam (6e RM), des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) «ont intercepté 24 contrebandiers et saisi 11 véhicules tout-terrain, 5,15 tonnes de denrées alimentaires, 5 marteaux-piqueurs, 5 groupes électrogènes, 3,4 quintaux de mélange de pierres et d'or brut, 2 paires de jumelles et 2 téléphones satellitaires», note la même source.

Par ailleurs, des unités des Gardes-frontières «ont mis en échec, à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5e RM) et In Guezzam (6e RM), des tentatives de contrebande d'une importante quantité de carburants s'élevant à 16.328 litres, tandis que 16 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêté à Tlemcen, Béchar et El-Oued».