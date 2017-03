Algérie - Mali : M. Mebarki reçu par le Premier ministre malien

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohammed Mebarki, a été reçu, hier à Bamako, par le Premier ministre malien, Modibo Keïta, lors d'une audience ayant porté sur l'évaluation de la coopération bilatérale algéro-malienne, indique un communiqué du ministère. M. Mebarki a mis, à l'occasion de cet entretien, l'accent sur «la qualité des relations entre l'Algérie et le Mali, en donnant l'exemple de l'étroite collaboration entre les établissements de la formation professionnelle algériens et maliens, à travers les programmes de jumelages, pour bénéficier des expériences des deux systèmes de formation professionnelle», souligne le communiqué. Dans le même cadre, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels «a présidé, avec son homologue malien, la cérémonie d'ouverture des travaux de la deuxième session du comité mixte algéro-malien pour la formation professionnelle», ajoute la même source. (APS)