Pays du dialogue 5+5 : M. Tahar Hadjar expose l’expérience algérienne

L'Algérie participe à la 3e conférence des ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation des pays du dialogue 5+5. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, exposera, à cette occasion, l'expérience algérienne dans le domaine de la recherche et de l'innovation, a indiqué jeudi un communiqué du ministère. Lors de cette conférence intitulée «La promotion de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en faveur de la stabilité sociale et de la croissance économique», les participants aborderont «la problématique de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la promotion du savoir et le développement de la technologie et des systèmes nationaux de l'innovation pour réaliser la croissance socio-économique et relever les différents défis auxquels sont confrontés les pays de la Méditerranée occidentale, membres du dialogue 5+5, dont le chômage, la dégradation de l'environnement, le manque de ressources naturelles et la rareté de l'eau et de l'énergie».

Cette conférence verra la participation de la majorité des ministres de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation des pays membres du dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale.

Les participants se pencheront également sur «l'examen du programme d'action élaboré par un groupe de hauts responsables des pays participants visant, entre autres, l'amélioration de l'entrepreneuriat et de la qualité de l'enseignement supérieur, le développement des activités de la recherche et de l'innovation, outre l'encouragement des universités à l'innovation, l'import-export, et l'ouverture». Cette conférence sera sanctionnée par la signature de la troisième déclaration ministérielle.