Conseil des ministres de l’Association des producteurs de pétrole africains : M. Boutarfa à Abidjan

Le ministre de l’Energie, Noureddine Boutarfa participera demain à Abidjan aux travaux de la 34e session ordinaire du Conseil des ministres de l’Association des producteurs de pétrole africains. Lors de cette réunion, les ministres examineront, notamment des questions organisationnelles, les rapports d’activités des organes et des instances de cette organisation africaine ainsi que le projet de budget pour l’exercice 2017-2018. L’évolution de la situation du marché pétrolier sera également à l’ordre du jour de cette réunion ministérielle. Créée en 1987, l’APPA regroupe 18 pays africains producteurs de pétrole, à savoir l’Algérie, l’Angola, le Bénin, le Cameroun, le Congo, le RD Congo, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, le Gabon, le Ghana, la Guinée Equatoriale, la Libye, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Soudan et le Tchad. Cette organisation intergouvernementale, basée à Brazzaville, vise à promouvoir les initiatives communes en matière de politique et de stratégie de gestion dans tous les domaines de l’industrie pétrolière en vue permettre aux pays membres de tirer profit des activités d’exploitation de pétrole.