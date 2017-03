MDN : Le terroriste I. Ali capturé à Djanet

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Djanet/4 RM a capturé, le 28 mars 2017, le terroriste dénommé I. Ali, suite à une patrouille de reconnaissance à la zone d’Oued Issyine, près des frontières sud-est du pays. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP en coordination avec les éléments des Douanes ont appréhendé, à Aïn Témouchent/2e Région militaire, Trois narcotrafiquants à bord de trois véhicules touristiques chargés de 44 kilogrammes de kif traité. A Adrar, Bechar/3e RM ainsi qu’à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, « 43 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines, tandis que 12 groupes électrogènes et 6 marteaux-piqueurs ont été saisis ». D’autre part, des unités des Gardes-côtes ont déjoué à Annaba/5e RM et Oran/2e RM, des tentatives d’émigration clandestine de 26 personnes, dont 8 africains, à bord d’embarcations de construction artisanale, conclut le MDN.