M. Sellal reçoit le ministre iranien de la Culture : Un niveau de qualité appréciable

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu à Alger le ministre iranien de la Culture et de l’Orientation religieuse, Réda Salhi Amiri, indique un communiqué des services du Premier ministre. L’entretien a permis d’aborder «les questions de coopération culturelle entre les deux pays, notamment les voies et moyens de les consolider davantage avec la signature d’une convention de coopération dans le domaine cinématographique entre le Centre national du cinéma et de l’audiovisuel et l’Entreprise iranienne du cinéma El Fârâbî, ainsi que la multiplication des rencontres culturelles qu’organisent les deux pays», précise-t-on de même source. L’audience, qui s’est déroulée en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a été l’occasion aussi d’aborder « les relations bilatérales qui connaissent un niveau de qualité appréciable.