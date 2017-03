Législatives du 4 mai, Réunion à Alger des 48 coordinateurs de la HIISE : Des vides juridiques à combler

La concertation s’érige en norme durable au sein de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE). C’est un travail de tous les instants. Aux réunions internes qui ont été engagées entres ses responsables, et notamment les nombre permanents depuis son installation, s’est ajoutée la tenue, hier à Alger, d’une autre rencontre, première en son genre, et qui a regroupé les 48 coordinateurs de la HIISE.

La séance inaugurale de cette réunion s’est tenue sous l’égide de M. Abdelouahab Derbal. La suite des travaux y afférents à son ordre du jour se sont poursuivis, cependant, à huis clos, sous la conduite des deux vice-présidents de la HIISE.

Dans une brève allocution, M. Derbal a fait état d’entrée de quelques-unes des doléances que certains candidats aux législatives ont eu à formuler au niveau de quelques permanences de wilaya de la HIISE.

Des réclamations essentiellement en rapport avec les délais fixés, d’une part, pour la collecte de signatures, et, d’autre part pour ce qui est du traitement des recours déposés par les candidats au niveau des tribunaux administratifs.

Autant pour le premier, que pour le second constat, ces deux étapes relevant du processus électoral se caractérisent, de l’avis de M. Derbal, par «un vide juridique qu’il y a lieu de combler ultérieurement». Du reste, et s’agissant de son appréciation quant à l’évolution du processus électoral, le président de la HIISE se dit «globalement satisfait».

Les principes de neutralité et de respect des lois de la République ont constitué par ailleurs ce leitmotiv sans cesse répété par M. Derbal dans ses instructions à l’adresse des 48 coordonnateurs représentants de la HIISE au niveau des wilayas. Usant de propos ne souffrant aucun équivoque, il a clairement exigé dee «ne pas exploiter la qualité de membre de l’Instance à des fins personnelles, au service d’un parti donné ou au profit de certaines idéologies». «La HIISE est un allié naturel de toute partie qui veut concourir à un processus», a encore soutenu M. Derbal. Il a aussi assuré que la Haute instance indépendante de surveillance des élections s’est très vite distinguée comme une «référence pour tous les partenaires du processus électoral et un refuge, aussi bien pour les candidats que pour les représentants des partis et des listes indépendantes».

Il s’agit, ajoute M. Derbal, d’«un indicateur positif» certifiant du bon fonctionnement de la HIISE, dont les représentants, à travers l’ensemble du territoire du pays, ont été félicités, au passage, pour leur gestion des saisies et des plaintes déposées par les candidats et les partis politiques. Celles-ci ont été traitées, ajoute encore le président de la HIISE, dans la légalité absolue, tout en «veillant à faire la distinction entre celles qui s’articulent autour de la régularité des procédures légales et celles motivées par l’engouement irréfléchi à la candidature», a t-il expliqué.



Derbal : « La charte du ministère de la Communication est une avancée notable. »



Sur un autre volet, le président de la HIISE a appelé, lors de la rencontre d’hier, à l’élargissement du champ d’interaction avec les médias, pour «inculquer la culture du dialogue serein et responsable, loin du sensationnel».

Dans la même optique, il a qualifié d’«avancée notable», le contenu de la Charte et celui de la circulaire adressés mardi par le ministère de la Communication à l’ensemble des médias. Aussi bien la charte que la circulaire en question, ces deux documents traitant de la couverture médiatique des législatives du 4 mai constituent, de l’avis de M. Derbal, «un appel à l’adresse des professionnels de la presse, invitant ces derniers à une application stricte de la loi, mais aussi au respect dévolu des journalistes pour tout ce qui est moralité, éthique et déontologie propre à l’exercice de leur métier».

Pour le président de la HIISE, les médias, par leur capacités d’influencer l’opinion, ont un rôle important à assurer, dans le cadre de ce processus électoral pour les législatives du 4 mai.

«La HIISE assure les journalistes de sa coopération pleine et entière, pour garantir le bon déroulement de ce rendez-vous électoral», a encore ajouté M. Derbal. Quant à la réunion d’hier des 48 coordinateurs de la HIISE, M. Derbal a expliqué par ailleurs que celle-ci se rapporte, non pas uniquement aux préparatifs de la compagne électoral, prévue du 9 avril au 30 du même mois, mais aussi cette réunion a eu à se pencher également sur les conditions qu’il y a lieu de réunir, de façon à ce que le jour du vote, c’est-à-dire le 4 mai, soit accueilli dans la sérénité et le respect absolu de la loi.

Karim Aoudia

L’UE, l’UA et l’OCI approuvent l’envoi d’observateurs

M. Abdelouahab Derbal a affirmé que l'Union européenne (UE), l'Union africaine (UA) et l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) avaient approuvé l'envoi d'observateurs internationaux, à la demande de l'Algérie, dans le cadre des élections législatives du 4 mai, estimant que cette démarche était une preuve de plus de la volonté de l'Algérie d'organiser des élections «libres et régulières».

En marge d'une réunion d'évaluation ayant réuni les présidents des permanences de wilaya relevant de la HIISE, M. Derbal a précisé que le «ministre d'État, ministres des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a adressé, au nom de l'Algérie, une invitation à l'UE pour l'envoi d'observateurs, dans le cadre des prochaines législatives, une demande qui a été approuvée par cette instance en tant que seule partie habilitée à fixer leur nombre et la date de leur déplacement en Algérie». «L'UA et l'OCI ont accepté également cette demande», a-t-il ajouté, rappelant que la Ligue arabe avait annoncé l'envoi de près de 110 observateurs qui se rendront en Algérie fin avril prochain.

Le responsable a souligné que les invitations adressées par l'Algérie à ses instances internationales dénotaient sa volonté de garantir des élections «régulières et crédibles», conformément à la dernière Constitution amendée. Concernant le lien entre les plages horaires consacrées par certains médias audiovisuels nationaux et l'importance du nombre de candidats, ce qui constitue, pour certains partis politiques, «un parti pris en faveur des grandes formations (pro-gouvernement), M. Derbal a estimé qu'il était inconcevable qu'un parti qui participe dans un nombre limité de wilayas bénéficie de la même plage horaire accordée au parti présent au niveau de toutes les circonscriptions électorales.

La Haute instance indépendante de surveillance des élections veille à l'élaboration d'un programme de «distribution équitable» des plages horaires consacrées à l'intervention des candidats et représentants des partis politiques via les médias audiovisuels, en œuvrant à son application dans le cadre de la campagne électorale, dont le lancement est prévu en avril. Concernant les saisines parvenues à la HIISE, M. Derbal a évoqué celles relatives aux listes électorales, dont le nombre «ne dépasse pas 7 sur l'ensemble des communes», ajoutant que le champ restait ouvert pour ce type de saisines.

«Cependant, les saisines relatives aux signatures sont plus importantes, ce qui est tout à fait normal, vu que le nombre de signatures peut atteindre des centaines de milliers», a-t-il affirmé. Il a indiqué, en outre, que «l'utilisation d'une application informatique permettant d'identifier la personne signataire dès l'introduction de sa date de naissance a permis l'annulation de plusieurs signatures».

Campagne électorale

Les partis peaufinent leur stratégie

En prévision de la campagne électorale prévue à partir du 9 avril prochain, les partis politiques en lice pour les élections législatives du 4 mai 2017 peaufinent et finalisent, chacun son rythme, les détails de leur stratégie de campagne. Au parti du Front de libération nationale (FLN), les réunions des différentes commissions devront dégager un accord autour d'un programme national à distribuer à travers toutes les wilayas du territoire national, selon Ahmed Boumehdi, membre dirigeant de cette formation politique.

Le Rassemblement national démocratique (RND se prépare à mener sa campagne qu'il entamera dans une wilaya de l'Est, «loin des slogans et à travers un discours direct et franc», a appris l'APS auprès du responsable de communication du parti Seddik Chihab. L'alliance Mouvement de la société pour la paix (MSP), et Front du changement (FC) a adopté, pour sa part, «un programme unique» élaboré par son instance électorale nationale sur le thème «Ensemble pour une Algérie prospère et sûre».

Les meetings inauguraux et de clôture seront animés conjointement par les présidents des deux partis. Le Parti des travailleurs (PT), quant à lui, devra déterminer, en cours de semaine, son slogan électoral et le lieu de lancement de sa campagne, alors que le Front national algérien (FNA) a choisi la wilaya d’Aïn Defla pour lancer la campagne dans le cadre d’un programme pour lequel le slogan «Pour le changement et la défense de la justice sociale» a été retenu.



Les réseaux sociaux présents en force



Les formations politiques qui prennent part à la course pour les prochaines élections législatives ont investi les espaces virtuels, pour séduire le maximum d'électeurs. Le bureau politique du FLN y prépare une réunion, pour définir la stratégie de communication à adopter. «Un programme national unique», dont le SG du parti avait décliné les grandes lignes, lors de ces dernières réunions avec les candidats, sera mis en œuvre. Tous les moyens sont disponibles pour se rapprocher des électeurs, affirme-t-on au sein du parti. Pour l'Alliance MSP-FC, «les sites web figurent parmi les espaces qui permettront de gagner des millions d’électeurs». Le responsable de la communication de l'alliance, Abdallah Ben Adjaimia, a indiqué que les réseaux sociaux «occuperont une place de choix dans la stratégie électorale». Il a également souligné l'importance de l'action de proximité qui favorise le contact direct avec les citoyens. D'autres formations politiques privilégient l'action de proximité dans leur stratégie de communication électorale.