Journée d’étude au Conseil de la Nation : économie de la santé dans la prise de décision politique

« La place de l’économie de la santé dans la prise de décision politique et l’évaluation du plan national de lutte contre le cancer », telle est la thématique débattue hier au siège du Conseil de la nation à la faveur d’une journée d’étude organisée par la Commission santé, affaires sociales, travail et sécurité sociale de la Chambre haute du parlement.

L’objectif assigné à l’organisation de cette rencontre, soulignent ses initiateurs, consiste à « amorcer la réflexion prospective sur les défis que doit relever l’Algérie pour optimiser le système de soins face aux dynamiques démographiques, épidémiologiques et aux coûts croissants des innovations thérapeutiques dans le contexte actuel ». Il convient de signaler dans ce contexte qu’en 2016, les dépenses de santé dans notre pays étaient chiffrées à plus de 12 milliards de dollars, soit, 7,2% du PIB. A elles seules, les dépenses pharmaceutiques s’élèvent à 3 milliards de dollars ; ce qui correspond à 1,8% du PIB et à 25% des dépenses de santé. L’autre chiffre important mis en exergue à la faveur de cette rencontre c’est que « 90% de la population est couverte par les régimes nationaux d’assurance santé » et qu’en matière de couverture sociale, les dépenses de remboursement du médicament sont de 199,03 milliards de DA en 2016, soit, + 4,2% par rapport à 2015. Dans son intervention, Mme Louisa Chachoua, membre du Conseil de la nation et modératrice de cette journée relève que « le concept de la pharmaco-économie s’impose, aujourd’hui, dans le monde de la santé ». Elle fera remarquer que l’augmentation régulière des dépenses de santé et les problèmes d’organisation liés aux systèmes de santé ont effectivement conduit à s’interroger sur le financement des innovations thérapeutiques. Aussi, « s’il est vrai que le coût des innovations thérapeutiques justifie à lui seul, la nécessité de développement de la pharmaco-économie, la réduction des ressources destinées à financer les soins de santé dictée par le contexte économique actuel, en fait désormais une nécessité absolue », soutient haut et fort le Pr Chachoua ajoutant que « c’est pour ces raisons que l’évaluation médico-économique constitue pour les acteurs de santé et pour les décideurs politiques, un outil d’analyse décisionnelle particulièrement indispensable et qu’elle est, aujourd’hui, de plus en plus intégrée dans les réflexions sur les stratégies de soins et dans la mise en place des programmes de santé ». Les quatre conférenciers ont abordé, lors de cette journée, plusieurs volets liés à la thématique en question. Intervenant de prime abord, le Pr Mondher Toumi, professeur de Santé publique à l’université d’Aix-Marseille, a présenté une « vue d’ensemble des modèles économiques en Europe pour le remboursement des innovations thérapeutiques en matière de maladies non transmissibles ». Pour sa part, le Pr. Miloud Kaddar, économiste de la santé et consultant indépendant, a axé son intervention sur la « balance entre les innovations thérapeutiques et les contraintes budgétaires ». Convié ensuite à prendre la parole, le DG de la sécurité sociale au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Djawad Bourkaib, a présenté une communication consacrée au « système de remboursement des innovations thérapeutiques en matière de maladies non transmissibles ».



Evaluation du plan national de lutte contre le cancer : satisfecit du Pr Zitouni



Enfin et avant l’entame des débats, c’était au tour du Pr. Messaoud Zitouni, membre du Conseil de la nation et chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation du Plan national anti-cancer 2015-2019, de procéder à une évaluation du plan national de lutte contre le cancer, à la lumière des nouvelles innovations.

Ce que l’on retiendra notamment de cette journée, c’est que des efforts colossaux et que des investissements considérables ont été faits pour introduire des innovations thérapeutiques et en faciliter l’accès à ceux qui en ont besoin et le plan national anti-cancer en est l’exemple. Il a été également mis en exergue que « se passer des innovations thérapeutiques n’est pas une option, même en situation de contrainte budgétaire forte. Elle serait, de plus préjudiciable aux patients concernés ». Cela dit, s’accordent à dire les participants à cette rencontre, « plus d’innovation en matière d’organisation, de politique et de régulation sont indispensables pour limiter les besoins en ce domaine, faire les meilleurs choix possibles et réduire, dans la mesure du possible, la facture relative aux dépenses de la santé. Pour ce faire, il sera mis l’accent notamment sur toute l’importance de la prévention et du dépistage précoce, l’évaluation médico-économique qui « doit être introduite et utilisée à tous les niveaux pour décider des interventions, technologies et produits à promouvoir et à utiliser ; ce qui exige des données précises », le développement d’un écosystème favorable à la meilleur utilisation et adaptation des innovations thérapeutiques, au dialogue entre les disciplines scientifiques, à la créativité et à la responsabilisation. Il est question également, relève-t-on, de développer davantage l’intelligence économique et scientifique pour une « connaissance fine » du marché international, de ses acteurs, opportunités et tendances pour négocier de nouveaux types de contrats entre opérateurs algériens et firmes pharmaceutiques dans une perspective à moyen et long terme. Pour ce qui est de l’évaluation du plan national de lutte contre le cancer, Pr Zitouni a fait part de son satisfecit. Il faut dire, en effet qu’aujourd’hui, beaucoup de réalisations ont été faites en matière de lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles telles que le cancer. Le Pr Zitouni mettra également en relief, dans ce cadre, la forte mobilisation des professionnels de la santé ainsi que la participation riche des membres aux réunions des groupes thématiques, avec des contributions de qualité. Il faut savoir que budget alloué au plan anticancéreux s’élève à 180 milliards de DA, auxquels s’ajoute l’argent du Fonds spécial pour le cancer. « En somme, plus de 200 milliards de DA sont consacrés à la lutte anti-cancer », sachant que « la prise en charge annuelle d’un malade atteint de cancer s’élève entre 30 et 50 millions de DA ». Il est à noter également qu’au moment où les autres maladies nécessitent un traitement dispensé par un ou plusieurs praticiens spécialistes, la prise en charge du cancer exige, quant à elle, toute une « armada » de médecins pour chaque patient ; ce qui n’est pas sans générer d’importantes dépenses.



Le nombre d’accélérateurs est passé de 7, en 2013, à 21 dans le secteur public et 8 dans le secteur privé



Il faut dire que le renforcement des capacités de financement de la prise en charge des cancers, notamment par l’optimisation des ressources disponibles et la rationalisation de leur utilisation a été souligné lors du Conseil des ministres du 24 mai 2015 suite auquel le plan national anticancer 2015-2019 a été entamé. Pour ce qui est des problèmes liés à l’indisponibilité des produits de chimiothérapie, au manque de services d’oncologie, aux rendez-vous (éloignés) pour les séances de radiothérapie ceux-ci relèvent du passé. En effet, les délais des rendez-vous de radiothérapie sont passés de 18 à 1 mois au niveau de la plupart des centres et ce, « grâce à l’augmentation du nombre d’accélérateurs, qui est passé de 7, en 2013, à 21 actuellement dans le secteur public et 8 dans le secteur privé ». Le plan national anti-cancer s’articule, faut-il le rappeler, autour de l’amélioration, de la prévention contre les facteurs de risques, des possibilités de dépistage de certains cancers, ainsi que des capacités de diagnostic. Ce même plan tend à la redynamisation du traitement dans l’interdisciplinarité, l’organisation de l’orientation, de l’accompagnement et de suivi du patient, le développement de la communication sur le cancer, le renforcement de la recherche en cancérologie, et le renforcement des capacités de financement de la prise en charge des cancers, notamment par l’optimisation des ressources disponibles et la rationalisation de leur utilisation. Le Pr. Zitouni tout en mettant l’accent sur l’importance de la prévention et le dépistage, qui demeurent tout aussi importants que le traitement, a, par ailleurs, émis une proposition relative à la création d’une instance regroupant l’ensemble des centres anti-cancer (CAC), elle aurait notamment « un statut particulier, une large autonomie et aussi une gestion assouplie ».

Soraya Guemmouri