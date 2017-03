Aménagement de la capitale : Des crédits sans intérêt aux jeunes porteurs de projets

« La wilaya d’Alger va octroyer des crédits à zéro intérêt, ainsi que des locaux aux jeunes diplômés porteurs de projet créateurs de richesses ». C’est l’engagement solennellement exprimé hier, par la wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, en marge d’une visite de travail et d’inspection au niveau de plusieurs chantiers de la capitale. Il explique, ainsi, que la wilaya d’Alger ambitionne de s’inscrire dans la dynamique économique en exploitant les opportunités de création d’emploi qu’offre la mise en œuvre du Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la ville d’Alger (PDAU). Le premier responsable de la capitale a indiqué dans ce contexte que cette décision intervient suite à l’accord de coopération conclu récemment, entre la wilaya d’Alger et la Région d’Ile-de-France. « Cet accord définit les plans d’action communs pour 2017 dans les domaines de l’aménagement urbain et des transports, de l’innovation et de l’entrepreneuriat, de la coopération universitaire et de la culture, du patrimoine et du tourisme », a-t-il dit. Zoukh a fait savoir dans ce sens que le PDAU comprend pas moins de 82 projets structurants fonctionnant comme un support du développement harmonieux et durable du territoire stimulant un processus effectif de régénération des centres urbains « c’est un formidable levier d’innovation et d’idées à saisir pour les jeunes compétences », s’est-il enthousiasmé.



La 22e opération de relogement avant les législatives

Concernant la 22e opération de relogement, le responsable a assuré que celle-ci interviendra prochainement. « Cette opération est prévue avant les prochaines échéances législatives », a-t-il dit sans toutefois préciser la date exacte de son lancement. « Nous sommes en phase de la finalisation des listes des bénéficiaires », a-t-il rassuré. Il a indiqué que le dans le cadre de cette 22e opération, il sera procédé au relogement des habitants des haouchs et des habitations indécentes (baraques, logements exigus et précaires). Selon le responsable, le dossier des haouchs nécessite une étude approfondie pour séparer les haouchs agricoles de ceux relevant des communes ou appartenant à des privés. M. Zoukh a indiqué que les fortes intempéries enregistrées récemment ont été à l’origine du retard du la finalisation de la 22e opération. « Ces intempéries ont retardé l’aménagement extérieur des nouvelles cités, a-t-il expliqué, ajoutant qu’il a fallu attendre quelques temps pour parachever les travaux. « C’est une question de temps seulement, les citoyens doivent nous comprendre et patienter », a-t-il dit. Le wali d’Alger a annoncé, dans ce sens, la remise de 2.000 clefs aux souscripteurs aux logements sociaux participatifs (LSP) dans le cadre de cette 22e opération de relogement, rappelant que le nombre global de ces logements au niveau d’Alger est de 42.000 unités, dont 21.000 ont été distribués. Ajoutant qu’elle sera suivie directement de la 23e opération qui concernera les habitants de logements étroits. « Tous les dossiers des habitants de la capitale ayant souscrit au logement en raison de l’étroitesse de leur habitation seront pris en charge », a-t-il indiqué sans en préciser le nombre. S’agissant des citoyens exclus des opérations de relogements, M. Zoukh a fait savoir que tous ceux qui se sentent lésés, peuvent introduire des recours au niveau des bureaux d’accueil de leurs quartiers respectifs. « La wilaya d’Alger a désigné un médiateur administratif au niveau de la wilaya, chargé de la réception quotidienne des recours des citoyens », a indiqué M. Zoukh tout en ajoutant que « les personnes exclues peuvent faire plusieurs recours à la suite desquels la commission chargée de l’examen de ce genre de doléances, se chargera du règlement de leur situation au cas ou ceux-ci ouvrent réellement droit au logement ». Mettant à profit cette opportunité, Zoukh a appelé les Algérois à voter massivement lors des prochaines échéances électorales. « Je trouve que c’est malhonnête de demander ses droits et n’accomplir aucun de ses devoirs en tant que citoyen », a-t-il répliqué.



50 nouveaux hectares consacrés aux cimetières



Par ailleurs, Zoukh, a fait savoir que la wilaya d’Alger consacrera 50 hectares pour l’ouverture de nouveaux cimetières afin de couvrir le déficit que connaît la capitale en la matière : « Près de la moitié des cimetières d’Alger, particulièrement ceux du centre-ville, sont actuellement saturés et la wilaya se doit de répondre aux besoins des citoyens dans ce domaine ».

Il a rappelé dans ce sens, que la wilaya d’Alger dispose que de 138 cimetières, « 13 autres sont en cours de réalisation. Ces nouveaux sites préalablement localisés mettront fin à l’idée reçue que les cimetières de la capitale ne peuvent plus recevoir de dépouilles mortuaires », a-t-il révélé. Sur un autre volet, le responsable a appelé à un peu plus d’implication des citoyens en leur demandant de réduire le gaspillage du pain. « Ce sont des tonnes de baguettes de pain, déplore-t-il, qui sont jetées quotidiennement dans les poubelles. Chacun doit faire des efforts pour que ce gaspillage soit stoppé ». Pour conclure, il convient de souligner que plus de 25 haltes ont constitué des étapes de la visite et de l’inspection effectuée par le wali et l’importante délégation de collectivités locales qui l’accompagnait.

Une visite qui les a menés dans les communes de Reghaïa, Rouiba et Hraoua. Le wali a inauguré par la même occasion plusieurs structures et donné le coup d’envoi à différents projets dont les travaux seront engagés incessamment.

Sarah A. Benali Cherif