En marge du sommet, Entretiens de M. Bensalah - Ould Abdelaziz - Mohamed Abdullahi Mohamed - Moussa Fekki - Guterres : Relations bilatérales et lutte antiterroriste

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, s’est entretenu avec le Président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz. Les entretiens qui se sont déroulés en marge des travaux du 28e sommet arabe ont porté sur les relations bilatérales dans les domaines politique, économique et culturel. Les deux responsables ont, à la même occasion, renouvelé leur volonté de poursuivre la coopération et la concertation autour de toutes les questions d’intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme et la situation au Mali. M. Bensalah s’est également entretenu avec le Président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed. M. Bensalah lui a présenté, au nom du Président de la République, Abdelaziz Boutefilka, les félicitations suite à son élection à la magistrature suprême, le 8 février dernier.

À la même occasion, M. Abdullahi Mohamed a présenté un état des lieux de la situation politique, sécuritaire, économique et humanitaire dans son pays, abordant également les défis, notamment le terrorisme, auxquels fait face le peuple somalien. Il a, par ailleurs, adressé ses remerciements à l’Algérie, pour l’aide multiforme qu’elle accorde aux Somaliens. Le président du Conseil de la nation s’est, également, entretenu avec le nouveau président de la Commission africaine, Moussa Fekki.

À cette occasion, M. Bensalah a transmis à M. Fekki, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ses vives félicitations, pour son élection à la tête de la Commission africaine, lors du dernier sommet de l'UA.



Accord de paix et réconciliation au Mali : Succès de la médiation internationale dirigée par l’Algérie



Les discussions, avec le secrétaire général de l’organisation des Nations unies, Antonio Guterres, ont porté sur la situation politique et sécuritaire dans les régions d’Afrique du Nord et du Sahel. Les deux parties ont abordé également la situation au Sahara occidental occupé, et évoqué l’impasse que connaît le processus du règlement de ce conflit opposant le Maroc et le Front Polisario. À la même occasion, le secrétaire général de l’ONU a salué les efforts consentis par l’Algérie pour trouver une issue politique à la crise libyenne qui perdure depuis 2011, provoquant un impact négatif sur toute la région de l’Afrique du Nord, du Sahel et même de l’Europe. Concernant la situation au Mali, M. Guterres a mis en valeur le succès de la médiation internationale, dirigée par l’Algérie, qui avait conduit à la conclusion, en 2015, de l’Accord de paix et réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, saluant le rôle de l’Algérie dans le processus de mise en œuvre de cet accord.



M. Bensalah reçoit l’Envoyé du président russe pour le Proche-Orient et l’Afrique du nord

M. Abdelkader Bensalah a reçu le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, Mikhaïl Bogdanov. Les deux responsables se sont entretenus sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer. Ils ont également passé en revue les points inscrits à l’ordre du jour de ce sommet.

MM. Bensalah et Bogdanov ont par ailleurs examiné les dernières évolutions de la crise syrienne, et les efforts à même de ramener les différentes parties belligérantes à mettre un terme au conflit.