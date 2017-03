Eclairage : l’épreuve

Réunis en Jordanie pour leur 28e Sommet ordinaire, les dirigeants arabes savent qu’ils sont attendus sur plusieurs dossiers pressants sur lesquels ils devront se pencher et surtout se les approprier de manière plus active.

,Les conflits en Syrie, au Yémen et en Libye, la lutte contre les groupes terroristes, Al-Qaïda et Daech qui sévissent, notamment en Syrie et en Irak, ainsi que la question palestinienne, sont censés être les priorités des dirigeants arabes.

C’est leurs « problèmes internes « et sur cette base, c’est à eux d’apporter des solutions arabes qui tiennent compte avant toute chose de l’intérêt des pays en conflit, de leurs populations et de la région. Autre dossier figurant à l'ordre du jour celui de la réforme de la Ligue arabe qui s’avère impérative au regard de l’évolution du monde et des défis que le monde arabe est tenu de relever. L'Algérie dont la délégation au conseil ministériel a été conduite par M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires maghrébines, de l'union africaine et de la ligue arabe a proposé une réforme globale et profonde du système d'action arabe commune.

Selon des sources proches du sommet, « la déclaration d'Amman devra résumer la vision arabe face aux défis qui se posent à la région mais aussi le niveau d'entente autour des questions intéressant le monde arabe «.

Certes, il en sera certainement ainsi, car les dirigeants arabes auront comme à chaque fois à cœur de préserver une unité et un semblant de cohésion, même s’ils sont de façade, mais la question qui se pose est celle de savoir quel suivi en fera-t-on. Et pour cause, les dirigeants arabes ont habitué l’opinion arabe et même internationale à annoncer des choses qu’ils ne mettront pas en œuvre, car comme à chaque fois qu’il a fallu jouer collectif pour imposer une voie, leurs divisions, conflits et rivalités pour le leadership ont repris le dessus. C’est pourquoi d’aucuns parmi les observateurs font preuve de pessimisme, et ce avant le début de cette 8e session. Pis, ils soutiennent que le Sommet de Amman « ne sera pas différent des précédents «. Le démenti sera-t-il apporté par ceux qui sont aux commandes du monde arabe ? L’espoir est toujours permis quand bien même il n’est un secret pour personne que le monde arabe est présentement « faible, divisé et souffrant de dysfonctionnements depuis de longues années «. Une réalité qui a fait qu’il n’est plus maitre de son destin. Ces dirigeants ont-ils la volonté de réagir. Le patron de l’ONU, Antonio Guterres, présent à ce sommet avait lors d'une visite dans le camp de réfugiés syriens de Zaatari en Jordanie, a eu ces propos à méditer. « Quand les pays arabes sont divisés, cela permet à d'autres d'intervenir, de créer de l'instabilité, de favoriser les conflits et (la montée en puissance) des organisations terroristes «.

Nadia K.