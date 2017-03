Sommet arabe, L'expérience de l'Algérie en matière de lutte antiterroriste : un exemple a suivre

M. Abbas salue la contribution de l'Algérie aux Fonds d'Al Qods et d'Al Aqsa et rejette toute solution « régionale « ou « temporaire «

Le Président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a affirmé hier que l'expérience algérienne dans le domaine de la lutte antiterroriste était «un exemple à suivre». Dans une allocution lors de la 28e session du Sommet de la Ligue arabe, M. Bensalah qui représente le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a rappelé que «la menace terroriste pèse sur tous les pays sans exception et l'Algérie n'a eu de cesse de mettre en garde contre les risques du terrorisme et de l'extrémisme et d'appeler à la coordination des efforts avec la communauté internationale face à ce fléau».

L'Algérie a préconisé l'élaboration, sous les auspices des Nations unies, d’»une stratégie internationale pour l'éradication du terrorisme et le tarissement de ses sources de financement», a encore rappelé M. Bensalah. Il est revenu sur l'approche adoptée par l'Algérie face au fléau terroriste, basée sur le dialogue et la réconciliation nationale et qui transcende la dimension sécuritaire aux aspects intellectuels, religieux et culturel en tenant compte notamment de l'aspect socio-économique et la consécration de l'Etat de droit. «L'expérience algérienne articulée autour du dialogue inclusif est un exemple à suivre pour la concrétisation de la réconciliation nationale et le resserrement des rangs au profit de intérêt national loin de toute ingérence dans les affaires internes», a soutenu M. Bensalah précisant que «l'approche algérienne privilégie les solutions politiques pacifiques et consensuelles qui permettent aux peuples de disposer de leur avenir et prendre leur destin en main afin de réaliser leurs aspirations légitimes en termes de liberté, de dignité et de démocratie et de manière à préserver leur souveraineté et leur intégrité territoriale». M.Bensalah a, par ailleurs, souligné les efforts consentis par l'Algérie en faveur du «processus démocratique et de l'Etat de droit» à la lumière des derniers amendements constitutionnels, affirmant que l'Algérie avait pris les mesures nécessaires pour garantir le bon déroulement des prochaines législatives et assurer leur régularité. Le président de la Chambre haute du Parlement a passé en revue, les efforts de l'Algérie en faveur «du processus démocratique et de l'Etat de droit à la lumière des amendements constitutionnels substantiels ayant introduit des modifications importantes dont le contrôle de l'action gouvernementale par le parlement». Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes politiques initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «une Haute Instance indépendante de surveillance des Elections (HIISE) a été instituée pour garantir le bon déroulement, la régularité et la transparence des prochaines échéances électorales» a-t-il affirmé.

La cause palestinienne : une question centrale

Concernant la question palestinienne, M. Bensalah, a réaffirmé le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne, appelant au règlement politique et par la voie du dialogue des crises prévalant en Libye, en Syrie et au Yémen. «Le rythme effréné des événements et des graves mutations qui secouent la région arabe ne devrait pas détourner notre attention de la souffrance et de la tragédie que vit le peuple palestinien pour recouvrer sa dignité et ses droits légitimes», a affirmé M. Bensalah dans son allocution aux travaux du 28e Sommet de la Ligue arabe. A cette occasion, le représentant du Président de la République a réitéré «le soutien indéfectible et constant de l'Algérie au peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits légitimes, notamment l'édification d'un Etat palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Al Qods pour capitale», précisant que pour atteindre cet objectif «les Palestiniens doivent resserrer les rangs pour réaliser la réconciliation nationale, seul moyen de recouvrer leurs droits nationaux légaux». De son côté, Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a salué le rôle constant de l'Algérie dans le soutien des Fonds d'Al Qods et d'Al Aqsa et du budget de l'Autorité nationale palestinienne. Dans une allocution M. Mahmoud Abbas a présenté ses remerciements à l'Algérie, «pays frère qui s'est acquitté depuis quelques jours, comme à l’accoutumée et sans retard aucun, du versement de sa contribution pour soutenir le budget de l'Autorité palestinienne conformément aux décisions du sommet de Nouakchott».

Concernant la crise en Libye qui «compromet la paix et la sécurité dans ce pays», M. Bensalah a indiqué que l'Algérie «n'a ménagé aucun effort pour faire aboutir le processus de règlement politique et consacrer le dialogue inclusif et la Réconciliation nationale entre toutes les parties libyennes. Elle n'a eu de cesse de rapprocher leurs vues et construire un véritable consensus national de manière à préserver l'unité de la Libye, sa souveraineté et sa cohésion sociale loin de toute ingérence étrangère, dans le cadre de l'initiative de l'ONU et en application de la Résolution 2259 du Conseil de sécurité».

A cet effet, il a rappelé que l'Algérie «a accueilli tous les belligérants libyens entre hommes politiques, parlementaires, acteurs, chefs de partis politiques et responsables militaires pour les encourager à concourir à une solution politique qui prémunirait le pays contre les dangers de la scission et du terrorisme», ajoutant que «l'Algérie abritera la 11e réunion des pays du voisinage en avril prochain» dans le cadre de l'appui au règlement politique de la crise en Libye. Par ailleurs, M. Bensalah a indiqué concernant la Syrie: «Nous sommes convaincus que le respect de la volonté du peuple syrien frère demeure le seul moyen de mettre fin à la crise outre l'ouverture d'un dialogue inter-Syriens pour aboutir à une solution consensuelle qui préserve l'intégrité territoriale de la Syrie, sa sécurité, sa stabilité, et sa souveraineté et partant mettre fin à l'effusion de sang du peuple syrien frère». Concernant la situation prévalant au Yémen, M. Bensalah a réitéré l'appel de l'Algérie «aux belligérants yéménites pour tourner la page des hostilités et de la guerre et opter pour le dialogue, la solution politique et la réconciliation afin de surmonter la crise», indiquant que de grands espoirs étaient fondés sur la reprise du dialogue et des négociations entre les frères yéménites, en vue de parvenir à un consensus politique garantissant l'unité, la souveraineté et la stabilité du Yémen et réaliser les aspirations du peuple yéménite frère.



Réforme de la Ligue et règlement politique des crises



M. Bensalah, a plaidé pour la réforme de la Ligue arabe et le règlement des crises politiques et des conflits par les moyens politiques et le dialogue, mettant l'accent sur l'importance de renforcer la coopération antiterroriste. «Les pays arabes sont appelés à conférer à la Ligue arabe davantage de confiance et de moyens lui permettant d'opérer le changement escompté, de garantir le principe d'égalité entre ses membres, de respecter sa souveraineté et d'unir nos rangs pour préserver la crédibilité de l'action arabe commune». Après avoir présenté un aperçu sur le «contexte difficile» que connaît la région arabe en l'»absence d'une vision arabe unifiée», M. Bensalah a estimé que la situation nécessitait la «mise en place d'un projet arabe pour lequel sera mobilisé tous les efforts et toutes les énergies à l'effet d'élaborer une stratégie efficiente pour la prise en charge de nos questions politiques et sécuritaires communes et réaliser les objectifs du développement global de nos pays sur les plans culturel, économique et social afin de répondre aux aspirations de nos peuples au progrès et à la prospérité».

Le président du Conseil de la nation a souligné que «la réforme de la Ligue arabe est l'un des moyens susceptibles de réhabiliter notre organisation afin qu'elle ait une influence sur le déroulement des évènements, ce qui nous permettra de gérer, par nous-mêmes, nos causes par des décisions que nous prendrons de notre plein gré, et non par des décisions dictées d'ailleurs». Pour M. Bensalah, la «réforme de l'action arabe commune requiert la révision de la charte de la Ligue arabe et de ses institutions ainsi que ses relations avec son environnement direct et la réalité politique et sociale».

«Cette réforme ne doit pas se limiter à certaines questions de forme, mais également porter sur les aspects liés à la gestion et à l'organisation», a-t-il expliqué. APS