Dans la lucarne : Ahmad Ahmad ne sera pas commode...

Depuis le 16 mars dernier, la CAF qui gère le football africain est dirigée par un nouveau président. C’est Ahmad Ahmad, le Malgache, qui vient d’être intronisé à la tête de cette structure, le 16 mars 2017, lui qui avait gagné un aura planétaire grâce, on ne le répètera jamais assez, à Issa Hayatou. Il avait énormément fait pour le ballon rond africain, même si 29 ans de règne sont devenus lassants pour une Afrique avide de changement et surtout de développement. Le fait que l’Afrique ne peut pas regarder par tube cathodique interposé ses propres compétitions est en soi la goutte qui fait déborder le vase. C’était intenable pour tout le monde et ce malgré la bonne volonté des chefs d’Etat africains qui avaient sollicité la CAF, mais aussi Bein Sport qui avait elle-même acheté les droits exclusifs de Darmon et autres. Ils dominent les transmissions des matches depuis 40 ans. Cette donne doit impérativement changer pour le bienfait de toutes les nations africaines qui sont aujourd’hui «sucées», «déplumées» au vu et au su de tous.

La problématique majeure à résoudre avec le nouvel arrivant de la CAF, au Caire, adjacent à la Fédération Egyptienne de Football (FEF). Le nouveau locataire fraîchement élu, le Malgache Ahmad, Ahmad, a dans l’idée de rassembler la famille du football africain et lui demande même de l’aider dans sa tâche qui ne sera pas facile. Il faut admettre qu’on ne peut effacer d’un coup de revers 29 ans d’un règne sans partage quand même les grandes compétences n’ont pas osé se dresser contre Hayatou. Malade, Hayatou ne pouvait que s’effacer, mais le nouveau locataire doit être au courant que ce ne sera de la tarte, ni pour lui, ni pour son équipe. Les chantiers qu’il doit superviser, à priori, ne sont pas réalisables aussi facilement que si l’on glissait sur de la glace. Bien au contraire, beaucoup d’embûches jalonneront le travail car en 29 ans de présence à la tête de la CAF, les jeux sont quelque peu faussés. Toujours est-il, Ahmad, Ahmad, en homme politique aguerri, ne se conduira pas comme un enfant de chœur dans cette CAF. Toujours est-il, il a reçu un coup de pouce du président de la FIFA, Gianni Infantino. En soi, cela ne peut que le conforter dans sa nouvelle tâche dans la Confédération africaine qui ambitionne de porter le nombre d’équipes africaines pouvant se qualifier à un mondial de 05 à 10, à l’orée du Mondial-2026 alors que le nombre d’équipes participantes au Mondial passeront officiellement de 32 à 48. Là, il faut mettre en exergue le fait que l’Italo-suisse, Gianni Infantino, a tenu à la lettre ses promesses électorales. Un mondial à 48, c’était un des points de la campagne d’Infantino. Dans moins de 10 ans, ce ne sera plus une vue de l’esprit, mais une réalité tangible que tout le monde acceptera. Par conséquent, Ahmad Ahmad a du pain sur la planche, mais il a des compétences, mais aussi des capacités physiques (il est jeune) pour mener à bien son programme.

Après la démission du SG du Maroc, Hicham

Al Amrani qui a été remplacé par l’égyptien, Essam Ahmed, en tant qu’intérimaire, l’Algérien, Hédi Hamel prend les commandes de l’importante commission de la communication, alors que Ludovic Christian Lomotsy devient conseiller juridique. Il est clair que le Malgache a une idée précise de ce qui l’attend à la CAF. Une première réunion lui a permis de faire un briffing des différents services de la CAF, mais aussi du personnel. Ses débuts seront suivis avec une attention particulière car, faut-il le répéter, la CAF est une Confédération spéciale. Elle restera longtemps sous les feux de la rampe ; il s’agit d’une attitude tout à fait normale.

Hamid Gharbi