Bougueche apte pour le choc contre la JS Kabylie

L'attaquant, Hadj Bougueche, indisponible pour blessure depuis le derby face à l'USM Alger, le 4 mars, a réintégré mardi l'entraînement collectif avec son équipe, le MC Alger, qui prépare son rendez-vous contre la JS Kabylie, samedi (16h00) au stade 5-Juillet, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Algérie, a-t-on appris auprès du club de la capitale. Pour sa part, le meneur de jeu, Zakaria Mansouri, qui a contracté une blessure samedi dernier contre la JSK (1-1), pour le compte de la mise à jour du calendrier de la Ligue-1, s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers, ajoute la même source. En revanche, l'attaquant, Mohamed Seguer, blessé lui aussi depuis le derby contre l'USMA, n'est pas encore apte à reprendre la compétition. Il s'est entraîné en solo au cours de cette séance de mardi matin, précise-t-on de même source En cas de qualification, les Vert et Rouge accueilleront en demi-finale le vainqueur du match entre l'ES Sétif, le leader actuel de la Ligue-1, et l'US Tébessa (Div. amateur). La formation phare de la capitale est également en course en Coupe de la Confédération africaine où l'attend une double confrontation contre les Tanzaniens de Young Africans pour le compte des 16es de finale bis. Le match aller aura lieu le 8 avril à Dar es Salaam, alors que la deuxième manche est prévue une semaine après au stade 5-Juillet à Alger.