Coupe d’Algérie (1/4 de finale) : ESS - US Tébessa et CRB - CABBA : L’indécision planera

Demain vendredi, la commission de la coupe d’Algérie de la FAF a programmé deux somptueux chocs des quarts de finale de la coupe d’Algérie. Le premier aura pour cadre le stade 08-Mai 45, entre le cendrillon comme l’on dit, l’US Tébessa et le leader actuel du championnat national de Ligue-1, l’ESS. En effet, à priori, les Sétifiens de Madoui ont fait le meilleur tirage en s’offrant, l’US Tébessa qui évolue dans le championnat Amateur (groupe Est). Toutefois, il ne faut pas se méprendre, puisque cet ensemble tebessi ne sera pas un faire-valoir. L’US

Tébessa peut même faire vraiment douter l’équipe d’Aïn El Fouara si on la prend de haut. Les locaux n’ont qu’à bien se tenir, surtout qu’ils restent sur une défaite en championnat, devant le CRB au stade 20-Août sur un penalty transformé par Hamia en fin de partie. Ce sera, qu’on le veuille ou non, un match où la décision se fera dans les prolongations et même au-delà. On avait vu comment cette équipe avait éliminé lors de la précédente édition des équipes comme l’USMH ou l’USM Blida. Cette équipe est parvenue en demi-finale où elle a été stoppée par le MCA sur le score de (3 à 0). Les poulains de Madoui doivent les surveiller comme du lait sur le feu s’ils ne veulent pas être surpris et éjectés de ce tour de la coupe d’Algérie qu’ils considèrent comme un objectif principal. Pour cette rencontre, Madoui pourrait compter sur le retour de Nadji, mais et aussi la présence de Djabou.

Au stade 20-Août 55, le CRB est sur un nuage à la suite de sa courte, mais précieuse victoire, devant le leader, l’ESS, sur le score de (1 à 0). Une victoire qui permet aux camarades de Yahia-Chérif de remonter à la 6e place, eux qui étaient « englués » aux dernières loges à la fin de la phase aller. En recevant dans leur fief du 20-Août, cette équipe du CABBA, locataire de la Ligue-2, les Belouizdadis auront du fil à retordre face au CABBA, qui était il y a peu dans les profondeurs du classement général est en train de connaître une fantastique remontée au point de prétendre être l’une des deux équipes qui vont accéder, puisque le PAC l’a déjà fait. Certes, l’avantage du terrain aura son importance, mais…

Il est vrai que les Belouizdadis sont des habitués de Coupe mais les Bordjis aussi. Il y a quelques années, ils avaient atteint la finale qu’ils avaient perdu aux penaltys devant ce même adversaire, le CRB. Donc, c’est un peu les retrouvailles, même si en quarts de finale tout demeure ouvert.

H. G.



Programme de demain

Stade 20-Août (16h): CRB - CABBA

Stade 08-Mai 45 (16h) : ESS - US Tébessa.