FAF, Après la 1re réunion du BF : Satisfaction

Le bureau fédéral, version Zetchi, a été constitué à Sidi Moussa, lors de la première réunion de cet organe depuis l’élection du président du PAC à la tête de la «vitrine» qui gère le football algérien depuis le 20 mars dernier.

Il est clair que quelques commissions n’ont pas encore de responsables à l’instar de la commission juridique, la commission de discipline et des recours ainsi que la commission d’audit interne, mais... Cette dernière verra un cabinet externe désigné son responsable dans les meilleurs délais. Tout se fera, après ce premier conclave, lors de la prochaine réunion de ce même Bureau Fédéral. Ce qui est déjà considéré comme un point positif par les observateurs ; les tâches ont été distribuées aux différents membres de l’équipe de Zetchi. À priori, tout le monde est satisfait de cette première réunion huit jours seulement après l’élection de Zetchi qui a été officialisée par la FIFA le 27 mars dernier. C’est donc un feu vert qui vient à point nommé du fait que l’épée de Damoclès est désormais du « has been ». Par conséquent, c’est le début des choses sérieuses et chacun sait ce qu’il a à faire au sein de cette FAF «nouvelle mouture». Il est clair que Zefizef qui hérite des finances, mais aussi de la logistique de l’EN sera un pion important dans l’équipe de Zetchi comme il l’a été avec le président de la FAF sortant, Mohamed Raouraoua. La logistique de l’EN, mais aussi les moyens financiers qui avaient facilité grandement les choses pour l’équipe nationale, elle qui était contrainte de voyager dans les lointaines contrées africaines. Pour cela, l’EN A nécessite une logistique impeccable avec aussi tout ce qui va avec comme le cuisinier qui connaît son travail du bout des doigts. Il est évident qu’il y avait comme un goût d’inachevé suite au déroulement de cette première réunion. Elle s’était achevée sans que Zetchi et son équipe ne désignent le nouvel entraîneur national absent depuis le 23 janvier, date du départ de Leekens. Il veut certainement se donner encore un peu de temps pour ne commettre aucune erreur. Il a avancé un délai de 10 jusqu’à 15 jours car il sait que rien ne sera facile, les « grosses pointures » ne courent pas les rues et, le moins que l’on puisse dire, inabordables. Les supputations émanant de plusieurs parties dont des publications sportives françaises ne semblent pas tenir la route. Zetchi insiste sur la confidentialité dans la prise d’une décision finale. Par conséquent, les quelques noms avancés par certains ne sont que de « fausses pistes » pour tromper l’ennemi comme l’on dit. Toutefois, le temps presse, surtout que le Togo a déjà joué deux matches amicaux contre la Libye (0 à 0 ) et l’Egypte (3 à 0). Ceci dit, ce qui est bien d’ailleurs, c’est que le nouveau B.F a tranché rapidement concernant l’imbroglio qui existe dans notre Championnat d’élite, notamment en Ligue-1. Il faut dire qu’à six journées de la fin du présent exercice, certains veulent poursuivre le Championnat national sans apurés les matches en retard. C’est injuste à l’égard de certains clubs. La combine peut surgir alors à tout moment. Et la décision de Zetchi et de son Bureau Fédéral en présence de Kerbadj, le président de la LFP, d’arrêter le Championnat jusqu’à ce que tous les matches soient joués est certainement tout ce qui peut arriver de mieux à notre football. De cette façon, on donne la même chance à tout le monde sans exclusive. C'est-à-dire qu’on doit se comporter d’une manière équitable ; ils sont tous Algériens. En soi, il s’agit d’un point positif pour l’équipe de Zetchi, pourvu que cela dure !

H. G.

Infantino convie Zetchi à une réunion de travail à Zurich

Le président de la Fédération internationale de football (Fifa) l'Italo-suisse, Gianni Infantino, a convié le nouveau président de la FAF, Kheireddine Zetchi, au siège de l'instance mondiale à Zurich (Suisse) pour une réunion de travail, a indiqué l'instance fédérale mercredi. Le patron de la FIFA a saisi cette occasion pour féliciter Zetchi suite à son élection à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF), le 20 mars, précise la FAF sur son site officiel.

Zetchi était l'unique candidat à la succession de Mohamed Raouraoua qui a décidé de ne pas briguer un troisième mandat de suite à la tête de la FAF. Le nouveau président de la FAF a présidé mardi la première réunion du Bureau fédéral tenue au Centre technique national (CTN) à Sidi Moussa dont la première phase a été élargie aux présidents des Ligues.