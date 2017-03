Qualif. Concacaf : Le Mexique s'envole, les Etats-Unis calent

Le Mexique a franchi un grand pas vers la qualification pour le Mondial-2018 en battant Trinité-et-Tobago (1-0) mardi, tandis que les Etats-Unis ont dû se contenter d'un nul au Panama (1-1). Le Mexique a été malmené par les "Soca Warriors" à Port of Spain mais a assuré l'essentiel grâce au premier but en sélection de Diego Reyes peu avant l'heure de jeu. Avec ses 10 points, le Mexique compte trois points d'avance sur le Costa Rica (2e), neutralisé au Honduras (1-1), tandis que le Panama est 3e avec cinq points. Le Panama a contrarié les Etats-Unis qui restent bloqués à la 4e place (4 pts) et qui ne sont toujours pas sortis d'affaire après leurs débuts catastrophiques lors de ce 5e et dernier tour qui ont coûté son poste à Jürgen Klinsmann en novembre dernier. Après sa démonstration contre le Honduras (6-0) vendredi, "Team USA" n'a pas confirmé. Clint Demspey a certes ouvert la marque (39) après un nouvel exploit de Christian Pulisic mais cet avantage a été de courte durée : quatre minutes plus tard, Gabriel Gomez égalisait sur un ballon mal dégagé par la défense américaine, surprise par une longue touche.

Résultats de la 4e journée : .

À San Pedro Sula (Honduras), Honduras et Costa Rica font match nul (1 à 1)

Buts : Honduras : Lozano (35)

Costa Rica : Waston (68)

À Port of Spain, Mexique bat Trinité-et-Tobago (1 à 0) But : Mexique : Reyes (58)

À Panama City, Panama et Etats-Unis font match nul (1 à 1)

Buts : Panama : Gomez (43)

Etats-Unis : Dempsey (39)

Classement Pts J G N P bp bc dif

1. Mexique 10 4 3 1 0 5 1 +4

2. Costa Rica 7 4 2 1 1 7 3 +4

3. Panama 5 4 1 2 1 2 2 0

4. Etats-Unis 4 4 1 1 2 8 7 +1

5. Honduras 4 4 1 1 2 4 9 -5

6. Trinité-et-Tobago 3 4 1 0 3 2 6 - 4

Déjà joués :

Honduras - Panama 0 - 1

Trinité-et-Tobago - Costa Rica 0 - 2

Etats-Unis - Mexique 1 - 2

Honduras - Trinité-et-Tobago 3 - 1

Panama - Mexique 0 - 0

Costa Rica - Etats-Unis 4 - 0

Trinité-et-Tobago - Panama 1 - 0

Mexique - Costa Rica 2 - 0

Etats-Unis - Honduras 6 - 0

NDLR : les trois premiers qualifiés pour le Mondial-2018, le quatrième participera à un barrage aller-retour contre le cinquième des qualifications de la zone Asie.