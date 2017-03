Mondial-2018 (Amérique du Sud) : Le Brésil, première équipe qualifiée en Russie

La sélection brésilienne est la première équipe à s'être qualifiée pour le Mondial-2018 en Russie après la défaite de l'Uruguay face au Pérou (2-1) mardi dans le cadre des qualifications sud-américaines. Le Brésil avait battu plus tôt le Paraguay 3 à 0 et la défaite de l'Uruguay, ainsi que les résultats des autres matches de la soirée, lui garantissent de finir à l'une des quatre premières places des qualifications sud-américaines. La Seleçao a rejoint la Russie, automatiquement qualifiée en tant que pays-hôte, pour la prochaine Coupe du monde qui aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018. Trente autres billets sont encore à empocher pour le Mondial russe, mais aucune autre sélection ne pourra égaler par son brio le Brésil qui a écoeuré tous ses rivaux sud-américains. À Sao Paulo, le Brésil, déjà impressionnant contre l'Uruguay jeudi (4-1), a étourdi le Paraguay et signé sa huitième victoire consécutive, du jamais-vu dans son histoire lors de qualifications pour une Coupe du monde. Avec ses 33 points, le Brésil compte onze points d'avance sur la 5e place, celle qui ne donne plus droit à une qualification automatique pour le Mondial russe et qui est occupée par son grand rival argentin, en mauvaise posture. Comme l'Uruguay (3e, 23 pts) et l'Argentine (5e, 22 pts) s'affrontent lors de la 15e journée fin août, l'une de ses deux équipes ne pourra pas rattraper le Brésil qui est donc mathématiquement assuré de finir à l'une des quatre premières places qui donnent droit à un visa pour la Russie.

Résultats de la 14e journée des éliminatoires sud-américaines pour le Mondial-2018, disputée mardi,

Bolivie - Argentine 2 - 0

Colombie - Equateur 2 - 0

Chili - Venezuela 3 - 1

Brésil - Paraguay 3 - 0

Pérou - Uruguay 2 - 1

Classement

Pts J G N P bp bc dif

1. Brésil 33 14 10 3 1 35 10 +25

2. Colombie 24 14 7 3 4 18 15 +3

3. Uruguay 23 14 7 2 5 26 17 +9

4. Chili 23 14 7 3 4 24 19 +5

5. Argentine 22 14 6 4 4 15 14 +1

6. Equateur 20 14 6 2 6 23 20 +3

7. Pérou 18 14 5 3 6 22 23 -1

8. Paraguay 18 14 5 3 5 13 21 -8

9. Bolivie 10 14 3 1 10 12 32 -20

10. Venezuela 6 14 1 3 10 17 34 -17

NDLR : Les quatre premiers se qualifient directement pour la Coupe du monde.

Le 5e dispute un barrage intercontinental contre une équipe de la zone Océanie.