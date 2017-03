Basket-ball : superdivision A : Le Championnat reprend ses droits

Après plus d’un mois d’arrêt en raison de la préparation de notre équipe national pour le tournoi qualificatif à l’Afro Basket, le Championnat de super division A reprendra ce weekend. Et il s’agira de la première journée de la phase retour (9e journée). Une entame qui nous propose une très belle affiche entre le NAHD et le GSP. Le 21 Janvier dernier, les deux formations s’étaient rencontrées à Staoueli pour une superbe affiche qui avait tenu en haleine les nombreux amoureux de la balle au panier et qui avait tenue toutes ses promesses. Le score de 77 points à 75 reflète parfaitement la physionomie de ce match et encore ! Ce jour la, le NAHD était pénalisé par une absence de taille, celle du pivot Omar Beliche qui venait de se blesser en stage avec l’équipe nationale. Le GSP avait alors dévoilé sa fébrilité et ses poursuivants comme le NAHD ou le CRBD Beida pouvaient à tout moment renverser la vapeur et créer la surprise. Comme quoi le GSP n’est pas une citadelle imprenable. Le NAHD aura-t-il sa revanche ? Réponse ce samedi sur le parquet de Staoueli à partir de 15h00.

Si la poule A sera dominée par cette affiche qui se jouera à Staoueli, la poule B ne manquera pas d’intérêt puisque le programme nous propose deux beaux derbys, l’un au centre entre le NB Staoueli et le CRB Dar El Beida et l’autre à l’est qui opposera l’AB Skikda au RC Constantine. Deux duels indécis qui promettent du beau spectacle. Les mal classés tenteront de bien débuter cette phase retour pour les calculs de fin de saison.

Mokhtar Habib



Le programme : Vendredi 31/03/2017

15h00 : PS Eulma/COBB Oran

AB Skikda/RC Constantine

USM Blida/US Sétif

16h30 : CSC Djesr Ksentina/IR Bordj Bouarreridj



Samedi 01/04/2017

15h00 : NAHD/GSP

WOBoufarik/OMS Miliana

CSMBOuargla/O.Batna

16h30 : NBS/CRBDBeida