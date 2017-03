CAN-2019/Tour préliminaire retour : Sud Soudan et Comores qualifiés

Le Sud Soudan, qui battu Djibouti 6 à 0 au premier tour préliminaire retour mardi (aller: 2-0 pour Djibouti), et les Comores se sont qualifiés pour la phase des poules des qualifications de la CAN-2019. Ces deux pays rejoignent le Madagascar qui avait validé son ticket dès dimanche. Madagascar rejoint dans le groupe A le Sénégal, la Guinée Equatoriale et le Soudan. De leur côté, le Sud Soudan et les Comores ont été versés respectivement dans la poule C (avec Mali, Gabon et Burundi) et dans la B avec le Cameroun, le Maroc et le Malawi.

Tour préliminaire : Aller Retour

Dimanche

(+) Madagascar - Sao Tome 1-0 3-2

Mardi Ile Maurice - (+) Comores 0-2 1-1 (+)

Sud Soudan - Djibouti 0-2 6-0.