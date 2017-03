Le Ministre de la jeunesse et des sports : «Il n’y a pas de politique de marginalisation»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a affirmé, mardi, à Biskra qu’il «n’existe pas de politique de marginalisation des athlètes et des compétences nationales dans le milieu sportif» et que «le même intérêt est accordé aux anciens athlètes et aux jeunes talents».

Au cours d’une conférence de presse, tenue en marge de sa visite d’inspection dans la capitale des Ziban, El Hadi Ould Ali a souligné que son ministère «combat toutes les formes de marginalisation en coordination avec les Fédérations, les Ligues et les clubs sportifs à travers le territoire national», mettant l’accent sur «la nécessité de travailler en coordination pour permettre une renaissance du mouvement sportif et de la jeunesse». Certifiant que son département ministériel ne manquera pas de consulter les Fédérations et de s’intéresser aux compétences nationales du domaine du sport ainsi que les jeunes talents, le ministre a précisé que les Fédérations doivent par contre «respecter les lois» en faisant preuve «d’intégrité et de transparence dans leur gestion». M. Ould Ali a également révélé que son secteur supervise actuellement l’organisation de stages au profit de jeunes talents en collaboration avec les Fédérations, indiquant que «568 sportifs ont été sélectionnés dans 21 disciplines pour bénéficier de stages, dans la perspective de «créer une élite sportive nationale pour assurer un avenir prospère pour le sport, mais aussi en vue des compétitions internationales et olympiques, à commencer par les Jeux africains de la jeunesse (JAJ), prévus en Algérie en 2018». Il a également soutenu, dans ce contexte, que «l’Algérie est éligible à participer aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) qui se tiendront en Argentine au cours de la même année, aux jeux méditerranéens qui se dérouleront à Oran, ainsi qu’aux Jeux olympiques de Tokyo (Japon) en 2020. S’agissant du recrutement d’un nouveau sélectionneur pour l’équipe nationale de football, le ministre a affirmé que «cette prérogative est du ressort de la Fédération algérienne de football», ajoutant que cela fait partie des «priorités’ ‘du Bureau fédéral de recruter un sélectionneur à la hauteur pour diriger l’équipe nationale, assurer le succès et redonner de l’aura au football algérien dans les compétitions internationales». Évoquant les subventions accordées aux clubs sportifs amateurs de football, le ministre a rappelé que « l’opération est en cours, ciblant un total de 2020 clubs à travers 48 wilayas du pays». Le premier responsable du secteur de la jeunesse et des sports a, par ailleurs, assuré que «l’État accorde un grand intérêt à la région Sud du pays» évoquant, dans ce sens, les inspections lors de ses visites au Sud algérien «d’importantes infrastructures» réalisées dans les wilayas de Bechar, Ghardaïa, Illizi, Tindouf et Ouargla. Il a ajouté que la wilaya de Biskra a bénéficié dans le cadre des trois derniers programmes quinquennaux d’une enveloppe globale estimée à 8,8 milliards de dinars destinée à concrétiser environ 300 projets au profit des jeunes de cette wilaya. À noter que le ministre a entamé sa visite dans la capitale des Ziban par l’inspection d’un stade de football d’une capacité de 5400 spectateurs, la piscine semi-olympique et une salle omnisports dans la circonscription administrative de Ouled Djellal. Procédant à l’inauguration d’une maison de jeunes dans la commune de Doucen et une autre dans la ville de Tolga, le ministre devrait rencontrer, par la suite, les joueurs des équipes nationales en stage au niveau de l’école régionale des sports olympiques, située au chef-lieu de la wilaya.