Interdiction des ordinateurs en vol : «Inacceptable» selon l’IATA

Le directeur général de l'Association internationale du transport aérien (IATA), Alexandre de Juniac a déclaré mardi que l'interdiction des ordinateurs en cabine imposée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne sur certains vols en provenance de pays arabes et de Turquie était «inacceptable». Ces mesures, interdisant également les tablettes et d'autres appareils électroniques dans les avions, sont en vigueur depuis samedi, Londres et Washington invoquant des risques d'attentats. «Les mesures actuelles sont une solution inacceptable à long terme, quelles que soient les menaces qu'elles tentent de conjurer», a dit M. de Juniac devant le Conseil des relations internationales de Montréal (Corim). Le patron du groupement des compagnies aériennes s'est interrogé sur la pertinence de ces mesures car le passage aux portiques de sécurité permet de détecter les produits pouvant entrer dans la composition d'explosifs. «Même à court terme, il est bien difficile de comprendre leur efficacité. Et elles créent des distorsions commerciales importantes», a estimé le directeur de l'association regroupant les compagnies aériennes du monde entier.