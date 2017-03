Déclenchement du Brexit : Londres divorce de l’UE

Le Royaume-Uni a lancé hier la procédure de sortie de l'UE, neuf mois après un référendum qui a divisé le pays et fragilisé le projet de construction européenne né sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale. L'annonce du déclenchement de cette rupture inédite dans l'histoire de l'Union européenne, qui vient de fêter son soixantième anniversaire, sera faite par la Première ministre conservatrice Theresa May devant les députés du Parlement de Westminster à 12h30 (11h30 GMT). La lettre de divorce, signée mardi soir par Mme May, sera transmise au même moment au président du Conseil européen Donald Tusk par l'ambassadeur britannique à Bruxelles Tim Barrow. Ce dernier est arrivé peu avant 8h00 GMT dans les bâtiments de l'institution européenne, en Jaguar, muni d'une sacoche noire élimée. Il devait assister à une réunion avec ses homologues des 27 avant de se rendre aux alentours de 11h20 GMT au bureau de M. Tusk. Mardi soir, Downing Street a rendu publique une photo immortalisant le moment où Mme May a signé la lettre officielle qui va bouleverser le destin du Royaume-Uni et amputer l'UE d'un de ses membres les plus importants. La photo fait la Une de nombreux quotidiens hier. Euphoriques comme le Daily Mail titrant «Liberté!» ou circonspects comme le Guardian qui redoute un «saut dans l'inconnu», les quotidiens britanniques étaient d'accord sur un point: le caractère historique du Brexit déclenché hier. La presse européenne regrette elle une «séparation douloureuse» et prévoit un «chantier titanesque» et des années d'»incertitude». L'Histoire nous regarde», titre The Times (conservateur) qui décrit le processus de sortie de l'Union européenne comme «le plus grand bouleversement politique depuis la Deuxième guerre mondiale». «Portons un toast à ceux qui rêvaient de ce moment», écrit dans son éditorial le Daily Telegraph, pro-Brexit. Les tabloïds europhobes s'en donnent à cœur joie, comme le Sun, qui titre «Dover and out», contraction du nom anglais de la ville de Douvres et de «over and out», qui signifie «terminé». Le quotidien a incrusté ces mots au-dessus d'une photo des falaises blanches de Douvres qui semblent toiser le continent européen en face. «Il est enfin arrivé... le jour le plus important de l'Histoire moderne du Royaume-Uni. Aujourd'hui Theresa May va officiellement dire à l'UE : nous partons», écrit-il en une. Grand détracteur de l'UE, le Daily Mail proclame «Liberté» et félicite la Première ministre d'avoir repoussé la contre-offensive de «l'establishment politique et judiciaire europhiles» depuis le référendum du 23 juin où 52% des Britanniques ont voté pour sortir de l'UE. R. I.