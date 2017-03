Journée internationale du théâtre à Oran : Un hommage posthume à Hamouda Bachir

Un vibrant hommage posthume a été rendu au grand comédien et brillante signature du 4e art algérien, Hamouda Bachir, qui nous a quittés en décembre 2015, et ce lors d’une cérémonie organisée à l’initiative du bureau du RND d’Oran, à l’occasion de la Journée mondiale du théâtre. En présence de la famille du défunt, M. Nabil Louhibi, l’un des artisans et promoteurs de la culture à Oran, a rappelé le parcours de ce grand comédien, son talent et sa grande contribution au développement et au rayonnement du théâtre algérien dans le monde. Feu Hamouda Bachir a légué un grand héritage au théâtre national, à travers son interprétation de grands personnages dans des pièces célèbres, parmi lesquelles El-Talaq (le divorce), El-Machaâl (le flambeau), Ma kabl el-massrah (avant-scène), Arlequin et d’autres. Par ailleurs, et s’agissant de l’évènement, à savoir la Journée mondiale du théâtre, M. Louhibi a souligné les efforts déployés par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en vue de promouvoir la culture en général et le théâtre en particulier. Il a, en outre, rendu hommage aux grands hommes et femmes de théâtre qui ont tant donné à cet art, parfois au prix de leur vie, comme Abdelkader Alloula, Azzedine Medjoubi, Abdelkader Ould Abderrahmane, Mustapha Kateb, Sirat Boumediène… La musique s’est invitée à la célébration de cette journée mondiale et à laquelle ont assisté de grandes figures de la famille artistique à Oran. En effet, Mohamed Oulhaci Houari et Baroudi Benkhada ont gratifié l’assistance des plus belles chansons du terroir oranais et oriental, sous la direction du maestro Kouider Bouziane.

Amel Saher