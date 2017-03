Premier salon de la photographie de Blida : Une trentaine d’artistes exposent

Une trentaine de photographes, amateurs et professionnels, issus de 20 wilayas, prennent part au premier Salon national de la photographie, ouvert mardi à Blida. L’événement, abrité par le centre des loisirs scientifiques de Bab Dzaïr, du centre de Blida, a enregistré, à son premier jour, une grande affluence de fans de l’art photographique, parmi les jeunes notamment, ceci d’autant plus qu’il s’agit du premier salon du genre organisé dans la wilaya. De nombreux photographes présents, sur place, ont exprimé, leur satisfaction à l’égard de l’organisation de cet événement culturel novateur, qui leur permettra d’en savoir un peu plus sur cet art, ont-ils estimé. La manifestation a été marquée par l’exposition de photographies en tous genres de très haute qualité, prises par des professionnels ou des amateurs, et mettant en exergue différentes régions touristiques du pays, à l’instar du grand sud algérien, ou des facettes de notre patrimoine national, et autres. Ce salon de quatre jours, organisé par l’association scientifique Yasser, en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya, englobe deux expositions distinctes, la première dédiée aux photographies de tous les participants, et la deuxième à des photos en lice pour décrocher une place parmi les trois mises en jeux, pour la meilleure photographie de ce salon national . Un stand de ce salon a été , en outre, consacré à l’exposition de différents appareils photographiques, en partant du plus classique à celui à la dernière pointe de la technologie, au grand bonheur des amateurs du genre, qui ont beaucoup apprécié ces coulisses de l’art photographique , tandis que certains n’ont pas manqué, l’occasion, pour se faire prendre en photo, par un professionnel du domaine. (APS)