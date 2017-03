programmation culturelle de l’institut Cervantès: Répandre la langue espagnole

L'ambassadeur d'Espagne en Algérie, Alejandro Polanco Matas, et la directrice de l'Institut Cervantès d'Alger, Raquel Romero Guillermas, ont animé, hier au siège de l’Institut à d’Alger, une conférence de presse, pour présenter les grandes lignes du programme d'activités culturelles pour l'année 2017. En présence de nombreux journalistes de la presse nationale et internationale, Raquel Romero Guillermas a indiqué que 3.200 élèves se sont inscrits au cours de l’année 2016 aux cours d’apprentissage de langue au centre d’Alger. Un record par rapport aux années précédentes, ce qui relève le grand engouement porté par les algériens à la langue de Cervantès. La directrice du centre culturel espagnol a indiqué que le centre d’Oran a connu lui aussi une augmentation importante des inscrits en cours de langue espagnole.

De son côté, l’ambassadeur d’Espagne en Algérie a insisté sur la collaboration entre l’Institut Cervantès et les institutions culturelles en Algérie qui ont parcouru du chemin pour l’instant, en attendant la multiplication des initiatives. Le conférencier a précisé que des projets sont en cours de réalisation dans différentes wilayas comme Biskra, Annaba, Oran, Constantine et Tlemcen, ce qui traduit la volonté de l’Institut d’être présent dans tous les coins de l’Algérie. L’ambassadeur a rappelé que d’importants travaux de rénovation et de restauration d’édifices sont en cours de réalisation pour renforcer la langue espagnole en Algérie, notamment avec l’accord relancé avec le ministère de l’Éducation nationale pour la troisième année consécutive, pour la formation d’enseignants de langue espagnole et bientôt la formation d’inspecteurs. Rappelant l’année 2016 qu’il a qualifiée de «charnière» vu le nombre croissant d’activités culturelles organisés, le conférencier est revenu entre autres sur le centenaire de la mort de Cervantès, la présentation, dans le cadre su Salon internationale du livre d’Alger (SILA), de la nouvelle édition en arabe de Don Quichotte, colloque sur Cervantès à Tlemcen, une exposition au précédent FIBDA sur Cervantès, ainsi que de nombreuses participations d’artistes espagnols dans des concerts de musique, pièces de théâtre, projections de film et expositions. Pour les objectifs de l’année 2017, l’Institut Cervantès compte diffuser davantage le patrimoine culturel de l’Espagne, encourager les relations bilatérales entre l’Espagne et l’Algérie à travers l’échange culturel, plus de présence de la culture espagnole dans l’agenda culturel de l’Algérie et le soutien à la diffusion de la culture algérienne en Espagne, l’appui à l’insertion des industries culturelles espagnoles dans le marché algérien de la culture et encourager l’internationalisation de créateurs espagnols. L’organisation des journées de coopération culturelle Espagne-Algérie, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, Culture et Sport de l’Espagne, augmenter la présence culturelle espagnole sur le territoire algérien et renforcer nos alliances, ainsi que l’amélioration des instruments de communication et diffusion de l’information sur les activités culturelles et développement des réseaux d’échange.

Kader Bentounès