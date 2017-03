Festival « Lire en fête » à Constantine : Une bulle de lecture en couleurs pour les enfants

La 7eédition du festival culturel «Lire en fête», organisée à la bibliothèque principale de lecture publique située dans la banlieue ouest de Constantine, a été l’occasion pour les enfants de plonger dans une bulle de lecture en couleurs, a-t-on constaté mardi.

Ouverte lundi, cette manifestation culturelle, organisée à l’initiative de la direction locale de la culture et du commissariat du festival culturel local, avec la participation des Scouts musulmans algériens (SMA), a été placée cette année sous le slogan «Colore ta vie par la lecture», et propose un riche programme coïncidant avec les vacances scolaires, comportant des spectacles de magie, des divertissements animés par des clowns, des projections de courts métrages pour enfants au niveau de la salle des conférences de la bibliothèque, ainsi que des ateliers de lecture, de dessin et de calligraphie. Des ouvrages de littérature arabe, sur la guerre d’Algérie et des bandes dessinées sont également proposés aux plus âgés parmi les jeunes visiteurs de cette manifestation, à travers une bibliothèque itinérante où les férus de lecture peuvent s’adonner à leur passion en dévorant des livres sur place. Selon les organisateurs, cette manifestation vise à inciter les enfants à découvrir les joies de la lecture et de la découverte pour développer leur imagination et les éloigner un peu de l’attrait des réseaux sociaux lesquels ont pris le dessus ces dernières années sur des occupations saines et enrichissantes comme la lecture. Souriant et appliqué à finaliser son dessin avec lequel il veut participer au concours de dessin prévu au programme, Racim, 6 ans a affirmé apprécier cette immersion dans le monde coloré des livres et des contes pour enfants, même si, précise-t-il, il ne peut lire pour l’instant que des petites histoires pas trop longues. Parmi les activités proposées aux enfants, l’atelier dédié à la calligraphie arabe a également attiré de nombreux collégiens qui ont bénéficié de certaines techniques de base concernant cet art de l’écriture arabe, conjuguant forme et esthétique, à l’instar de Ritaj, 12 ans, qui a exprimé le souhait que ce type d’activités soit plus fréquemment proposé. Razika Zeghdoud artiste peintre, calligraphe, enseignante à l’institut des beaux-arts de Constantine et animatrice de l’atelier de calligraphie au sein de la bibliothèque principale de lecture publique, a affirmé que cette discipline a suscité un engouement certain chez les jeunes et constitue un paramètre important dans l’apprentissage de l’enfant, dès le plus jeune âge, car elle favorise, selon elle, une meilleure assimilation des connaissances. Approchés par l’APS, certains parents ont déploré, pour leur part, que cette édition ait été organisée cette année dans la bibliothèque principale de lecture publique de la cité Boussouf, située sur la RN 5 Aïn Smara - Alger, dont l’accès difficile a rebuté les citoyens pour s’y rendre. La 7ième édition de la manifestation lire en fête sera clôturée jeudi par une remise de prix aux enfants ayant participé aux différents ateliers, notamment celui du dessin en plus d’une remise d’attestations aux participants, a-t-on indiqué. (APS)