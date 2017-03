Le PDG du groupe Sonelgaz : « Notre défi, investir le marché étranger »

Le groupe SONELGAZ s’attelle à parfaire sa stratégie en matière de développement et de modernisation du secteur, à l’effet de se hisser au rang des pays les plus avancés. Monsieur Guitouni en fait son cheval de bataille. Il s’est ainsi prêté volontiers à nos questions.



El Moudjahid : Le gisement d’utilisation des énergies renouvelables est potentiellement important dans notre pays. Est-ce là une option énergétique à grand défi que veut relever le groupe SONELGAZ ?

M. Guitouni : C’est là d’abord une orientation de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui en fait une des priorités du moment. Il s’agit donc d’un challenge à relever. Le chemin est tout tracé et la volonté y est. Pour rappel, l’énergie renouvelable a fait ses premiers pas en 1980, au niveau de 14 villages du sud du pays, faisant de l’Algérie, la pionnière du voltaïque au Maghreb. Nous escomptons aller plus loin, grâce à nos moyens humains. Le CREDEC (Centre de recherche et de développement de l’électricité et du gaz) est en train de faire de grands pas dans le recherche sur le photovoltaïque. À cela s’ajoute une filiale de création récente CKTM (ChARIKAT KAHRABATAKA EL MOUTADJADIDA) à Ghardaïa, qui gère 24 centrales en énergie renouvelable dans les réseaux isolés du sud du pays. Certaines d’entre elles débitent du réseau ENR vers le réseau classique. Cette société rayonne sur le sud et le sud-est du pays, notamment vers les régions de Souk-Ahras, Reggane, Tiberkanine et Naâma. On y compte 23 sites en photovoltaïque qui produisent 343 MGH, et un éolien avec 10 MGH. Cette société compte 1.200 employés comprenant 6.000 familles.



La transition énergétique intéresse au plus haut point beaucoup de pays. L’Algérie, forte de sa superficie, est l’une des mieux privilégiés pour répondre à la demande nationale et exporter. Y a-t-il dans ce sens une vision d’exportation ?

Le réseau algérien est maillé, mais nous œuvrons dans le but de parvenir à un plus grand maillage pour investir le marché étranger.

D’ici 2030, nous comptons parvenir à réaliser 2.000 MG. Les compétences existent, et nous ne ménagerons aucun effort dans ce sens.



Donc, optimiste, Monsieur le PDG ?

Je pense modestement que nous avons toutes les raisons de l’être.

A. C.