Regard : Quand les rues racontent l’oubli

Nos rues sont certainement frappées par le syndrome de l’oubli. Elles continuent, plus d’un demi siècle, après le recouvrement de la souveraineté nationale de traîner, tel un boulet rouge, des noms qui font carrément honte à la mémoire collective, au long combat pour la liberté, la dignité, des Algériens, bafouée, tous les jours que Dieu fait. C’est une véritable atteinte, à la guerre de Libération et aux sacrifices de tous ces martyrs et ces moudjahidine qui ont donné leur vie et leur sang aussi, pour voir l’emblème national flotter partout, mais également retrouver l’identité, longtemps, faussée et écorchée par le colonisateur. Il est inadmissible aujourd’hui, de voir des rues, même baptisées, par les pouvoirs publics, porter des noms, venus d’ailleurs, qui évoquent de surcroît, de mauvais souvenirs. De nombreuses artères, en effet, peinent à retrouver leur « Algériannité », blessée, par des mauvaises habitudes, parfois, qui ont la peau dure, de certains qui rejettent, ces nouvelles mises à jour, d’extrême importance, à plus d’un titre. Incroyable, mais vrai, nous sommes incorrigibles, au point de garder en mémoire, ce souvenir, glorifier nos bourreaux, même inconsciemment. Les rues Ben M’hidi, Didouche Mourad, Khelifa Boukhalfa ou encore le quartier Krim Belkacem n’ont toujours pas été « réhabilitées » quand bien même elles ont été concernées par les opérations de baptisation. Un lavage de cerveau s’avère peut-être indispensable pour préserver des valeurs et des idéaux pour lesquels l’Algérie a payé un prix très cher. Nos rues, une chose est sûre ont besoin d’une thérapie de choc, bien dosée ou plutôt, d’une « cure » d’histoire pour retrouver leur authenticité, voire carrément, leur honneur et mettre un terme au malaise identitaire qui résiste, y compris au bon sens et à la logique. En attendant des jours meilleurs, nos rues « dépeintes », lancent un SOS.

Samia D.