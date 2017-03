Don de sang à Sétif : Le geste du cœur de la police

Autant sur le terrain de la tranquillité du citoyen que de sa sécurité et la préservation de ses biens, la police toujours plus proche de ce dernier et à l’écoute constante de ses préoccupations, n’est pas sans s’impliquer aussi dans bien des initiatives à caractère humanitaire.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’opération don de sang qui a été initiée depuis la matinée de mardi suite aux orientations des hautes instances de la direction générale de la sûreté nationale, touche l’ensemble des agents et autres fonctionnaires œuvrant au niveau des structures de police implantées à travers le territoire de la wilaya.

Une initiative d’autant plus importante qu’elle coïncide avec la célébration de la journée maghrébine du Don de sang et va dans le sens de la consolidation des liens de ce corps de sécurité avec les différentes franges de la société, notamment à travers l’organisation de telles actions qui permettent essentiellement à prêter l’assistance nécessaire à des personnes qui sont dans le besoin impérieux de sang et partant, contribuer à sauver des vies humaines.

A l’Hôtel de police de Sétif, implanté à la cité des Tours, cette opération n’a pas manqué de susciter une adhésion profonde parmi les agents et fonctionnaires de police, femmes et hommes, qui auront ainsi à travers un tel geste à sauver de nombreuses vies humaines et se hisser à la dimension de valeurs humaines profondes induites par une telle initiative encadrée de surcroît par un staff médical du service de wilaya de la santé et des œuvres sociales relevant de cette institution, accompagné d’une équipe du centre du sang du CHU de Sétif.

F. Zoghbi