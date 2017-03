Ghardaïa : 130 malentendants bénéficient d’appareils

Cent trente malentendants, issus de différentes localités de la wilaya de Ghardaïa, ont bénéficié gracieusement d’appareil auditif, a-t-on constaté mardi dernier. Initiée par l’Association caritative "En Nour" des personnes aux besoins spécifiques d’El-Atteuf, en collaboration avec l’Agence locale de la caisse nationale des retraités (CNR) et l’office national d'appareillages et accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) d’Alger, cette action a permis, durant une semaine, de dispenser, pour la 3e fois, consécutive outre des examens et des consultations d’otoscopie et de l’audiométrie, la prise en charge des retraités et ayants droit souffrant de troubles auditifs et de baisse de l’ouïe.

Encadrée par un staff médical composé de médecins spécialistes ORL de la CNAS, des audioprothésistes de l’ONAAPH, cette action a permis de toucher l’ensemble des retraités et ayants droit, ainsi que des personnes démunies souffrant d’une déficience auditive des différentes localités de la wilaya. Selon Mlle Dahbia Benamrouz, assistante sociale de la CNR de Ghardaïa, cette action s’inscrit dans le programme de la direction générale visant la prise en charge et le suivi des retraités et leurs ayants droit souffrant de maladies ou autres handicaps. Elle s'assigne pour objectifs de rapprocher les prestations médicales des personnes, pour la plupart âgées, d’améliorer la qualité des prestations et l’humanisation des relations avec les retraités par la prise en charge et le suivi de cette population et leurs ayants droit. Des actions similaires ont été initiées auparavant avant d’être interrompues en 2012 suites aux événements qu’a connus la région de Ghardaia, a-t-elle rappelé, ajoutant que la reprise de ces actions et des visites à domicile des retraités interviennent à la faveur de la normalisation de la situation à Ghardaïa.

L’association "En Nour", en collaboration avec l’agence locale de la CNR de Ghardaïa déploient des efforts visant à promouvoir les conditions des personnes souffrant de surdité ou de baisse de la vue et offrir des prestations aux personnes aux besoins spécifiques et aux personnes âgées. Des visites à domicile des retraités ont été effectuées par l’assistante sociale de la CNR de Ghardaïa, en collaboration avec l’association "En Nour" pour s’enquérir de leur situation sociale et recenser leur besoins.

Des dizaines de fauteuils roulant, des matelas orthopédiques et autres matériels ont été distribués dernièrement au profit des retraités de la wilaya, a-t-on fait savoir. (APS)