Il a kidnappé et violé plusieurs filles : Arrestation d’un dangereux psychopathe à Alger

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont traité récemment une affaire d’attentat à la pudeur avec violence, usurpation d’identité, vol sous la menace, prises de photos et de vidéos portant atteinte à la pudeur sur plusieurs jeunes filles. Lors d’une conférence de presse organisée hier, à Alger, le commissaire de police, M. Redouane Boudraa, chef de sûreté urbaine de Dely Ibrahim à Chéraga, a indiqué que les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé à l’arrestation d’un individu qui intimidait des jeunes filles en les menaçant d’exhiber leurs photos sur les réseaux sociaux.

Le commissaire de police Boudraa, a expliqué que « cette affaire a été prise en main par les services de sûreté de Dar El Beida et de Chéraga. L’enquête a commencé par le dépôt de plainte par une jeune fille qui a affirmé qu’elle a été agressée par le suspect et à il a cassé volontairement son téléphone portable.»

Le conférencier a indiqué que « le suspect arrêté par les services de police de la wilaya est âgé de 26 ans et est sans domicile fixe. Lors de son arrestation il avait 22 téléphones portables en sa possession, un pistolet en plastique et des objets personnels appartenant aux victimes ». Il a rappelé que le ravisseur conduisait les victimes à bord d’une voiture et les menaçait avec son arme, avant de se diriger vers d’autres endroits isolés d’Alger. Les filles otages, après avoir subi des sévices sexuels et autres violences physiques, sont filmées, et le « clandestin » les menaçait alors de partager ses vidéos sur des sites pornographiques étrangers si jamais elles osaient le dénoncer. Il ciblait notamment des étudiantes.

« A travers les vidéos des victimes filmées par le ravisseur, nous avons pu identifier sept d’entre elles. Nous avons lancé un appel pour que les autres victimes viennent témoigner ». Et de poursuivre « les services de sécurité ont réquisitionné un pistolet en plastique, 22 téléphones portables, et des objets personnels apprenants à ces victimes », souligne le commissaire Boudraa tout en précisant que parmi les victimes une jeune fille a réussi à s’échapper en sautant de la voiture du ravisseur.

Il a indiqué qu’« après l’avoir arrêté, le suspect a avoué que les objets trouvés sur lui ont été volés, de plusieurs façons, à ces victimes qu’il rencontrait sur les réseaux sociaux ou en utilisant sa voiture en se faisant passer pour un taxi clandestin. Il s’arrêtait devant les universités, il proposait des courses à moitié prix aux filles. Dès que la fille monte dans la voiture, il l’emmène vers des endroits isolés. Une fois arrivé, le suspect porte atteinte à sa pudeur, la photographie l’enregistre en vidéo tout en la menaçant et en la frappant », explique-t-il.

Le commissaire Boudraa indiqué qu’après son arrestation, l’auteur de ces crimes, a été présenté devant le procureur de la République territorialement comptent qui a ordonné sa mise en détention provisoire.»

La police scientifique devra rendre ses conclusions incessamment sur le contenu de son téléphone portable et sa carte mémoire, des 20 autres téléphones subtilisés aux victimes. Pour le moment, au moins 70 vidéos ont été retrouvées dans la carte mémoire de cet individu. Du coup, le complément d’enquête devra révéler si des vidéos ont été ou non envoyées sur Facebook et des sites pornographiques étrangers. L’enquête que supervisent la Sûreté de la wilaya d’Alger et ses 13 sûretés de daïra se poursuit pour établir les motivations qui ont poussé ce clandestin à commettre un forfait aussi abject, d’une part, et tenter d’établir l’identité des autres victimes, d’autre part.

Wassila Benhamed