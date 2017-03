CNAS - cliniques privées conventionnées : Mise en valeur des efforts

Les cliniques privées, conventionnées assurent la chirurgie cardiovasculaire, à travers le territoire national. Durant les dix dernières années 56.293 malades assurés ont été pris en charge pour un montant de 22,5 milliards de dinars.

Les relations contractuelles liant la CNAS et la CASNOS aux cliniques spécialisées en chirurgie cardiovasculaire ont été au cœur des débats lors des travaux d’un séminaire national organisé mardi dernier au centre familial de Ben Aknoun, sur le thème « un partenariat solide pour une meilleure prise en charge sanitaire des assurés sociaux ».

Au cours de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de la CNAS pour les années 2017-2019, et qui est dédiée à l’évaluation de plus d’une dizaine d’années de relation entre les parties prenantes, il a été procédé à la mise en valeur des efforts réalisés par la Caisse nationale tout en insistant sur les procédures qui ont permis une meilleure prise en charge des malades assurés sociaux, notamment au niveau des 19 cliniques conventionnées spécialisée en chirurgie cardiovasculaire.

Cette journée a fait l'objet d'un rappel que la caisse nationale se dirige vers la mise en place de tous les mécanismes permettant l’accès à tous les assurés sociaux et leurs droits aux soins de qualité, en particulier ceux qui nécessitent une prise en charge auprès des cliniques privées conventionnées, ainsi que d’autres facilitations visant la protection du malade et réduire les transferts des malades pour soins à l’étranger.

Aussi la CNAS contribue à la gratuité des soins, et réserve annuellement un forfait hôpital au profit des services de la santé, dont le montant pour les trois dernières années est plus de 65 milliards de dinars pour l’année 2015, plus de 64 milliards, pour l’année 2016, et plus de 74 milliards pour l’année en cours.

Il est à souligner, par ailleurs, que la facilitation de l’échange des données et relations avec les cliniques en question, la rapidité et l’efficacité dans le traitement et la numérisation des dossiers médicaux représentent une priorité pour la CNAS et ce, à travers la modernisation des services et de la gestion des dossiers.

« Pour les dix dernières années les deux caisses ont pris en charge 56.293 malades assurés pour un montant de 22,5 milliards de dinars », a notamment indiqué le directeur général de la CASNOS le docteur Acheuk Youcef Chawki qui a déclaré « la sécurité sociale (CNAS et CASNOS) a permis l’intégration du secteur privé dans le système de santé national. C’est le trait d’union entre le secteur privé et public. Aussi, la création de ces cliniques a baissé la pression sur le secteur public et ce en limitant le nombre de transfert des malades vers l’étranger pour des coûts exorbitants », a-t-il précisé. Et d’expliquer « aujourd’hui, la chirurgie cardiovasculaire en Algérie est fixée aux normes internationales. On compte d’excellents résultats enregistrés sur ce plan. Il y a très peu de décès qui sont acceptables dans la mesure où ils rentrent dans les standards internationaux. Actuellement, il y a la chirurgie cardiovasculaire et l’hémodialyse qui sont conventionnées avec les cliniques privées », précise-t-il. Selon le conférencier, il y a une augmentation du nombre de malades pris en charge par la CASNOS de 193% entre 2007 et 2017.

En conclusion, Dr. Acheuk Youcef Chawki, estime que les résultats sont « bons », le partenariat est en train d’évoluer « d’une manière qualitative et quantitative » puisque le nombre de malade qu’on ne pouvait pas prendre en charge auparavant en Algérie ou à l’étranger, est absorbé par les cliniques conventionnées », a-t-il indiqué.

De son côté, le directeur général de la Caisse, Hassen Tidjani Haddam, a souligné que « cette rencontre est une opportunité pour l’évaluation des relations contractuelles conformément à la convention signée entre les deux parties, visant à garantir une meilleure prise en charge des malades selon les normes internationales.»

Il y a lieu de rappeler que la première convention signée entre la Cnas et une clinique spécialisée en chirurgie cardiovasculaire date de 15 ans.

Wassila Benhamed