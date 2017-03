Aquaculture : Un vivier d’opportunités

« L’investissement et l’importance des études dans le domaine de l’aquaculture », c’est le thème du séminaire régional qui s’est tenu à Sétif en présence d’investisseurs venus de différentes wilayas et pour la grande majorité œuvrant déjà dans ce domaine important.

Organisée par la direction de la pêche et des ressources halieutiques en collaboration de la chambre de la pêche de Sétif et le Bureau d’études « Djoudhour », cette rencontre qui a été ouverte par le wali en présence du président de l’APW, a regroupé plus de 70 participants.

Un séminaire dont les objectifs essentiels consistaient à mettre en exergue les potentialités d’investissement en matière d’aquaculture que recèle cette région et, partant, l’importance que revêtent les études dans le développement de ce secteur qui s’inscrit de plain-pied dans la réalisation des objectifs de la politique de diversification économique. Rodane Brahim, directeur des études représentant du DG de la pêche accompagné de Ousaid Mustapha directeur du développement de l’aquaculture fera état des grands objectifs que s’assigne le nouveau programme d’aquaculture 2014-2020 et la stratégie adoptée dans ce contexte, avec des indicateurs encourageants pour le développement de ce secteur au moment notamment où le déficit enregistré est de plus de 200.000 tonnes alors que la production varie entre 100 et 105.000 tonnes dont 20.000 tonnes de poisson d’eau douce, faisant état des deux grands projets initiés dans le sud du pays et exhortant les investisseurs à s’impliquer dans l’élevage de la crevette dont les techniques sont désormais maîtrisées. Il qualifiera Sétif de grand pôle de développement de l’aquaculture dans une région qui compte 2 barrages et 8 retenues collinaires qui sont autant de zones propices pour le développement de l’aquaculture au moment où 4 grands projets d’investissements sont en voie de réalisation et 5 demandes d’investissement non moins importantes déposées au niveau de la direction.

Le wali insistera particulièrement sur les deux grands défis qui sont à relever dans un domaine aussi important et s’inscrivent dans la dynamique de l’après-élevage.

A ce titre, le volet inhérent à l’incitation à la consommation, la transformation et la concurrence avec le poisson d’eau de mer est important, sachant de surcroît, dira-t-il, que le produit n’est pas seulement destiné à la consommation mais aussi à la fabrication d’engrais dans un secteur nouveau, porteur de richesses.

F. Zoghbi