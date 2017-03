USA-NFL : Les Raiders vont s'installer à Las Vegas

La Ligue nationale de football américain (NFL) a donné son accord pour le déménagement en 2019 de l'équipe des Raiders d'Oakland (Californie) à Las Vegas (Nevada), la capitale mondiale du jeu et des casinos. La requête du propriétaire des Raiders, Mark Davis, a été approuvée lors du conseil d'administration de la NFL à Phoenix (Arizona) par 31 des 32 propriétaires d'équipes NFL, alors qu'une majorité des trois-quarts était requise. Les Raiders vont toutefois continuer à jouer à Oakland lors des deux prochaines saisons 2017 et 2018, le temps que leur nouveau stade soit construit à Las Vegas. "Mon père m'a toujours dit que ‘‘La grandeur des Raiders était dans son avenir’’ et l'opportunité de construire un stade de classe internationale dans la capitale mondiale du divertissement nous rapproche de cette grandeur", a expliqué le propriétaire des Raiders qui a hérité l'équipe de son père Al. "Les Raiders sont nés à Oakland et font partie de l'ADN d'Oakland, nous comprenons que des supporteurs vont être déçus, en colère même, mais nous espérons qu'ils ne vont pas diriger leur frustration vers les joueurs et les entraîneurs", a poursuivi M. Davis. Les Raiders sont la troisième équipe en 14 mois à obtenir l'autorisation de déménager: les Rams ont quitté en juillet 2015 Saint Louis (Missouri) pour Los Angeles et les Chargers, initialement basés à San Diego (Californie), sont en train de s'installer à Los Angeles également.

Ces franchises ont choisi de déménager pour bénéficier de meilleures installations, que leur refusaient les autorités locales, et pour se développer sur des marché où la NFL n'était pas présente. Les Raiders vont disposer à terme d'un stade couvert ultra-moderne de 60.000 places dont le coût de construction estimé à 1,9 milliard de dollars sera financé par le propriétaire de l'équipe, la NFL, les autorités locales et un groupe bancaire. Depuis leurs débuts en NFL en 1960, les Raiders ont remporté le titre suprême, le Super Bowl, à trois reprises (1976, 1980, 1983). Ils avaient déjà quitté Oakland de 1981 à 1994 pour s'installer à Los Angeles, avant d'y revenir.

En raison de sa réputation sulfureuse, Las Vegas a longtemps été boudée par le sport professionnel américain, mais la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) a brisé un tabou en autorisant la création d'une équipe, les Vegas Golden Knights, qui fera ses débuts en octobre 2017.