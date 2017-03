Badminton : Les grands axes du programme de Zoubiri

Le président de la Fédération algérienne de badminton (FABa), Messaoud Amine Zoubiri, a dévoilé les principaux axes du programme d'action de la saison sportive en cours, qui s'articulera autour de la promotion du badminton de plage, du para-badminton ainsi que de la vulgarisation de la discipline dans les écoles à travers tout le territoire national.

«Pour le badminton de plage, une caravane va traverser plusieurs villes côtières, à l'image de Jijel, Alger, Tipasa, Ténès et Oran, pour organiser des compétitions entre les jeunes adeptes de cette discipline avec l'objectif de dénicher des jeunes talents", a commencé par détailler Zoubiri à l'APS. "Notre objectif à travers l'organisation de cette caravane est de faire revivre notre discipline, comme cela se faisait sur nos plages dans les années 1970, pour attirer plus d'adhérents et promouvoir ce sport", a-t-il ajouté. Zoubiri, à la tête de la FABa pour le troisième mandat de suite, a saisi cette occasion pour annoncer le lancement d'un championnat d'Algérie scolaire de badminton, en collaboration avec les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l'Education nationale ainsi que la Fédération algérienne de sport scolaire. "Nous avons tracé un programme pour cette compétition qui sera lancée dès la prochaine rentrée scolaire, avec notamment l'organisation de sessions de formation pour les entraîneurs", a-t-il dit. Pour le para-badminton (badminton pour handicapés, ndlr), le président de la FABa a indiqué que "l'objectif est de qualifier au moins un athlète aux Jeux paralympiques 2020 à Tokyo." "Nous avons déjà lancé un programme de formation pour entraîneurs encadré par un technicien algérien diplômé en Egypte. Nous sommes en discussion avec la Fédération algérienne handisport pour signer une convention au profit de ses athlètes", a conclu Zoubiri.