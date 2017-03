M. Ould-Khelifa rencontre M. Reza Salehi Amiri : Favoriser l’essor de la culture

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mohamed Larbi Ould-Khelifa, a passé en revue, hier avec le ministre iranien de la Culture et de la Guidance islamique, Reza Salehi Amiri, les «bonnes» relations existant entre l'Algérie et l'Iran, appelant à poursuivre les efforts pour les renforcer davantage, a indiqué un communiqué de l'APN. Par ailleurs, les deux parties ont mis en exergue «l'importance de renforcer la coopération culturelle entre les deux pays dans les différents domaines du patrimoine culturel et artistique», soulignant les «liens susceptibles de favoriser l'essor de la culture et l'importance de la préservation des spécificités de chaque peuple». Concernant les démarches de l'Algérie visant le règlement des crises qui secouent la région, le président de l'APN a affirmé qu'«elles visent la réalisation de la paix et de la sécurité au Maghreb et en Afrique», estimant que ces démarches «vont dans le sens de l'appel constant de l'Algérie à une solution politique consensuelle en Syrie et en Irak, et son rejet de toutes formes d'ingérence étrangère à l'origine des drames que connaissent les peuples arabo-musulmans». La rencontre a permis également de souligner les «potentialités économiques des deux pays et d'évoquer les moyens d'encourager l'investissement, pour hisser la coopération au niveau escompté». Dans ce sens, M. Ould-Khelifa a précisé que les «réformes engagées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ont permis au pays d'amorcer une nouvelle ère de démocratie participative et instauré un climat propice au partenariat avec les pays amis dans tous les domaines». Pour sa part, M. Amiri a salué les relations politiques «fortes unissant les deux pays», affirmant qu'elles avaient atteint une «étape qui exige davantage d'intérêt au volet culturel en tant que jalon de cette coopération». Le ministre iranien a affirmé que le Président iranien l'a chargé d'un message de respect et de considération aux dirigeants et peuple algériens, «en vue de renforcer davantage les liens d'amitié et la convergence de vues vis-à-vis des questions posées sur la scène internationale, et de consolider leur partenariat économique, notamment dans les domaines du pétrole, de l'agriculture, de la santé et de la culture». (APS)