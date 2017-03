Le DG des libertés publiques au ministère de l’Intérieur : « Plus de 4.700 structures et 500.000 encadreurs retenus »

« Tout est fin prêt et consolidé pour assurer la tenue de la campagne électorale et le scrutin du 4 mai prochain », souligne le directeur général par intérim des libertés et des affaires juridiques au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.

M. Amara Lakhdar qui s’exprimait hier sur les ondes de la chaine III de la radio nationale a fait savoir que pas moins de 53.000 bureaux de vote et 4.700 structures ainsi que 500.000 encadreurs ont été retenus pour l’organisation des élections législatives du 4 mai prochain. « Nous avons arrêté 12.176 centres de vote dont 61 destinés à la communauté algérienne établie à l’étranger. Nous avons prévu 53.135 bureaux de vote dont 390 concerne l’émigration et 166 sont des bureaux itinérants », a en effet, déclaré M. Amara précisant qu’« un peu plus de 4.700 structures ont été retenues pour cette échéance électorale ». Il relève également que l’administration mobilisera pour l’occasion près de « 500.000 personnes afin d’encadrer les centres et bureaux de vote ainsi que les commissions électorales ».

D’autre part, et en ce qui concerne les listes des candidats aux législatives du 4 mai, ce responsable a indiqué que celles qui sont définitivement retenues par l’administration, sont au nombre de 940.

Poursuivant ses propos, M. Amara Lakhdar signale que sur les 181 listes rejetées par la commission des candidatures, 33 ont été « réhabilitées » par la suite par une décision de justice. Détaillant ensuite les raisons de rejet de certaines listes, il indique que la plupart « un peu plus de 60% son relatives à la question de collecte de signatures, soit ils n’ont pas atteint le nombre requis exigé par la loi, soit l’on relève carrément l’absence de procès- verbaux du magistrat concernant ces signatures. Il y avait mêmedes listes qui ne contenaient pas le nombre de femmes requis ou bien qui contenaient des doubles candidatures ou alors c’étaient des dossiers incomplets ».

Le fichier électoral est une autre question évoquée à la faveur de cette émission matinale de la Chaîne III. Aussi, le DG des libertés publiques au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales assure qu’en dépit de ce qui a été rapporté, « sans preuves probantes», beaucoup d’améliorations ont été apportées au fichier électoral. « Nous avons la prétention, avec ces nouvelles technologies, à l’avenir de passer de la notion d’assainissement à la notion de gestion permanente du fichier électoral par le biais de la numérisation de l’état civil et par le biais des croisements que nous sommes en train de faire et qui se fera à l’avenir d’une façon régulière avec l’Etat civil, notamment pour y expurger les noms des personnes décédées, ou bien par rapport aux applications informatiques qui concernent les doubles ou les triples électeurs » a-t-il dit, signalant que « 23.251.503 électeurs y ont finalement été retenus pour participer au scrutin, dont 45,85% sont des femmes, alors que le nombre des nouveaux inscrits est de 768.713 électeurs »

Le nombre de personnes retirées du fichier électoral, entre la révision annuelle ordinaire et la révision exceptionnelle, soit entre le mois d’octobre et le mois de février dernier, il y a eu la radiation d’un peu plus de 730.000 électeurs, entre décédés et multiples inscrits. Cette radiation a été faite, notamment par le biais des croisements effectués et grâce au précieux apport des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Abordant ensuite la question du taux de participation à l’occasion des différents rendez-vous électoraux, l’intervenant fera remarquer que c’est lors des échéances présidentielles qu’une plus forte participation des électeurs est généralement enregistrée. C’est le cas également à l’occasion des élections locales (communales), en raison, explique-t-il, des problèmes rencontrés par les citoyens dans leur milieu immédiat. M. Amara Lakhdar affirme que «l’électorat ne perçoit pas encore bien le rôle du parlementaire dont la mission consiste notamment à élaborer des lois…», d’où toute l’importance de le sensibiliser davantage autour de cette question.

Mettant en relief par ailleurs le nombre important de formations politiques participantes à cette élection, à savoir 50 partis de différentes obédiences, ce responsable soutient que cela n’est pas fortuit et que « beaucoup ont compris que la politique se fait au niveau de l’Assemblée Populaire Nationale. Le combat politique est dans l’Assemblée Nationale. C’est une tribune par excellence pour porter leurs projets ».

A retenir, également, les participants aux élections législatives du 4 mai prochain ont le droit de se faire représenter aussi bien dans les bureaux de vote qu’au niveau des commissions électorales communales et celles des wilayas. Ils peuvent également assister au dépouillement et avoir une copie du procès-verbal. Les partis politiques ont le droit également d’obtenir la liste électorale de la circonscription dans lesquels ils sont représentés », rappelle le DG des libertés publiques au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Soraya Guemmouri