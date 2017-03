Ecriture de l’histoire : Les médias sollicités

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a appelé, hier à M’sila, les médias sous toutes leurs formes, à ‘‘contribuer à l’écriture de l’histoire du pays’’. ‘‘Si l’écriture de l’histoire est une mission dévolue au secteur des moudjahidine, la diffusion de cette histoire et la valorisation des hauts faits de la Révolution algérienne demeurent la mission des différents organes de presse et des organisations versées dans la préservation de l’histoire de l’Algérie’’, a indiqué le ministre en marge des festivités commémoratives du 58e anniversaire de la mort des colonels Amirouche et Si El Haouès, tombés au champ d’honneur à Djebel Thameur, à proximité de Boussaâda.

M. Zitouni a précisé, en ce sens, que la contribution à l’écriture de l’histoire de l’Algérie, et ‘‘non celui des individus’’, selon lui, doit prendre en considération les témoignages des moudjahidine qui ont créé l’évènement, et ce à travers les efforts consentis par le ministère des Moudjahidine en coordination avec l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM). Il a également souligné que cette mission peut être réalisée à travers des ‘‘instruments tels que les musées, les archives ainsi que les structures nationales spécialisées dans la collecte de témoignages et de documents liés à la glorieuse Révolution libératrice’’.

Le ministre des Moudjahidine a, par ailleurs, exprimé le souhait que les médias, notamment les moyens de communication audiovisuels ‘‘retransmettent des films et des documentaires mettant en exergue le militantisme et le combat des chouhada, ainsi que les batailles où ils sont tombés au champ d’honneur, à l’occasion des différents événements historiques commémorant la mort des héros de la Révolution’’. M. Zitouni a considéré, au cours des festivités célébrant le 58e anniversaire de la mort des colonels Amirouche et Si El Haouès, qu’en ‘‘commémorant ces évènements, cela implique de préserver une Algérie forte, soudée et unie’’, indiquant que ‘‘la situation actuelle que traverse le pays se définit par la poursuite des réformes politique et économique et ajoutant que ‘‘la société algérienne qui aspire à construire un Etat fort par ses institutions doit accompagner ces réformes’’.

A noter que M. Zitouni a procédé à la distribution de 150 logements publics locatifs (LPL) dans la commune de Ain El Melh et inspectera ‘‘le jardin des Chouhada’’, dans la commune d’El Hamel, renfermant des salles de conférences et un hall d’expositions réalisé par un bienfaiteur. (APS)