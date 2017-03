Examens de fin d’année 2017 : Le ministère dénonce une tentative de déstabilisation

Le ministère de l’Education nationale a démenti catégoriquement la rumeur selon laquelle l’Office des examens et concours (ONEC) serait exclu de la préparation du baccalauréat 2017. Plus qu’un simple démenti, la réaction de la tutelle se veut aussi une dénonciation énergique de ce qui est qualifié d’une manœuvre de déstabilisation des élèves.

« C’est une rumeur infondée, voire une tentative de déstabilisation des élèves à la veille des examens », indique en effet, le ministère de l’Education par la voix de son chargé de communication, Lamine Cherfaoui.

Il affirme aussi qu’il « n’est pas concevable d’organiser une épreuve nationale aussi importante que le baccalauréat sans le concours de l’Office qui dispose des moyens humains et des outils nécessaires à l’échelle nationale ». En effet, dans une déclaration à El Moudjahid M. Cherfaoui souligne qu’« Il est impossible aujourd’hui pour le ministère de l’Education nationale de passer des examens sans passer par l’organisme, chargé, comme son nom l’indique, des examens et concours ».

Il signale, en outre, que « les examens sont pour bientôt et que cette rumeur n’a d’autres objectifs que de saper le moral des élèves candidats quant aux examens de fin d’année notamment ceux qui s’apprêtent à passer le baccalauréat. Il faut rappeler que les épreuves du baccalauréat pour la session 2016-2017 se dérouleront du 11 au 14 juin sur une période de quatre jours.

Pour les examens du BEM, la date est fixée du 4 au 6 juin, alors que l’examen de cinquième est programmé pour le 28 mai. Le département de Mme Nouria Benghebrit a indiqué que les inscriptions aux épreuves du baccalauréat se sont d’ailleurs faites sur le site Web de l’Office national des examens et concours (ONEC).

Le ministère a également confirmé que les trois examens auront lieu en une seule session, encadrés par les directions de l’éducation des wilayas ainsi que les annexes de l’Office national des examens et concours.

Aussi, dans le cadre des préparatifs des trois examens scolaires officiels session 2017, le ministère de l’Education et l’Office national des examens et concours ont mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires pour la réussite de cette opération.

D’ailleurs, les services du ministère ont entamé les préparatifs depuis juillet 2016, comme l’a affirmé récemment, Mme Benghebrit, précisant que les commissions en charge de ces préparatifs travaillent avec professionnalisme, au titre des efforts du ministère visant l’amélioration périodique de l’organisation des examens.

« Assurer les conditions nécessaires et sécuriser le déroulement des examens est au cœur même des préoccupations de l’Etat et du gouvernement », a-t-elle, encore, souligné.



685.000 candidats au bac pour la session 2017



« Il s’agit, également, a expliqué la ministre de l’Education nationale, de la mise en place de toutes les dispositions pédagogiques, matérielles, légales et logistiques pour lutter contre le fraude et éviter les cas de triche de l’année passée », tout en exprimant son souhait que ces préparatifs et efforts soient couronnés de résultats positifs, pour tous, notamment en termes des moyennes obtenues.

La ministre de l’Education nationale a, par ailleurs, rassuré tous les élèves des classes d’examens, tous cycles confondus, que leurs établissements feront le nécessaire afin de parachever les programmes pédagogiques dans les temps, et sans retard aucun, affirmant l’existence d’une forte volonté au niveau de la tutelle pour consacrer cet objectif.

Benghebrit a signalé une hausse du nombre des candidats libres au bac, qui ont passé l’épreuve du sport, comparativement aux éditions précédentes.

78% des 210.000 candidats libres, au bac 2017, ont passé l’épreuve du sport, selon la ministre, qui a, également, fait part de l’enregistrement d’une baisse dans les dispenses médicales pour l’épreuve du sport, comparativement aux années écoulées.

Le même constat est valable pour les candidats scolarisés, au nombre de plus de 475.000, dont 97% se sont présentés aux épreuves sportives.

Au total, plus de 686.000 candidats au bac se sont présentés, cette année, aux épreuves sportives, abritées par 171 centres d’examens, à l’échelle nationale. L’opération, entamée le 16 du mois courant a pris fin jeudi dernier.

Pour ce qui est des inscriptions électroniques aux trois examens de fin d’année, l’ONEC a ouvert le site web pour les inscriptions à l’examen de la cinquième année primaire, et celui du brevet de l’enseignement moyen depuis le 16 octobre dernier, jusqu’au 16 novembre.

Les inscriptions des élèves candidats au baccalauréat ont débuté le 9 octobre et se sont étalés jusqu’au 9 novembre. Le site web de l’ONEC pour les inscriptions à l’examen de fin du cycle primaire et de celui du brevet de l’enseignement moyen (BEM) a été rouvert une nouvelle fois du 15 janvier au 15 février 2017, et cela dans le but de permettre aux candidats de s’assurer de l’inscription et de vérifier l’exactitude des renseignements fournis qui concernent les élèves, notamment les nom et prénom, les date et lieu de naissance et de corriger les erreurs éventuelles. Les corrections ont été par la suite, transmises par les directions de l’éducation aux annexes de l’ONEC pour porter les corrections nécessaires.

Sur le plan technique, le ministère a affirmé aussi que plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre la fraude lors des prochains examens. Il s’agit notamment de la sécurisation du site électronique de l’Office national des examens et concours, et de la préparation de sujets de réserve.

Salima Ettouahria