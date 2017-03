Salon du Hadj et de la Omra : prendre en charge ceux qui n’ont jamais été tirés au sort

Placé sur le thème : « Sur la voie du professionnalisme, en matière d’organisation du Hadj et de la Omra », le Salon du Hadj et de la Omra, appelé « Expo Hadj 2017 », s’est ouvert hier au pavillon Casbah, sis au Palais des expositions de la Safex, Pins maritimes (Alger), avec la participation de plusieurs ministères, entreprises et agences de voyages et de tourisme.

C’est M. Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et du Wakf, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cette deuxième édition, en présence de M. Abdelouahab Nouri, ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, de M. Abdelkader Zoukh, wali d’Alger, de M. Youcef Azzouza, DG de l’ONPO, de personnalités nationales et des cadres du secteur.

A cette occasion, le ministre et à la délégation qui l’accompagne ont reçu un accueil des plus chaleureux de la part des nombreux exposants, lors de sa tournée à travers les stands, au cours de laquelle nous avons relevé également la présence d’entreprises provenant d’Arabie saoudite et d’autres pays arabes, spécialisées dans les domaines du transport, de l’hôtellerie et de la restauration, notamment.

Outre les ministères et organismes publics, une cinquantaine d’agences de voyages et de tourisme, dont celles du TCA et de l’ONAT, participent à ce 2e Salon du Hadj et de la Omra, qui se tient sur les lieux du 28 mars au 1er avril 2017, en déployant à cet égard une écoute et une disponibilité remarquables vis-à-vis du public présent, dont leurs clients éventuels, les hadjis.

Mise sur pied au lendemain du tirage au sort des 36.000 futurs hadjis, à travers l’ensemble des communes du pays, cette manifestation a pour objectif de vulgariser les mesures prises en faveur des pèlerins cette année, dans divers domaines, et surtout, débattre des meilleures solutions pouvant être adoptées, en matière d’organisation du Hadj et de la Omra, comme le souligne le slogan choisi.

En sa qualité de premier responsable du secteur, Dr Mohamed Aïssa a ainsi vu juste, lorsqu’il a axé sa brève intervention devant la presse sur l’organisation du pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam. Partant des excellents résultats obtenus cette année par les négociateurs algériens avec les opérateurs saoudiens en matière d’hébergement et de restauration, il a estimé que le coût moyen du pèlerinage 2017 tournera autour de 500.000 dinars, par personne (le prix officiel sera rendu public à l’issue du prochain Conseil des ministres), étant entendu que celui des VIP est soumis à un contrat en règle entre l’agence et le hadji, dans lequel les services offerts par l’agence de tourisme et de voyages agréée sont clairement définis par la loi.

Le ministre a évoqué ensuite le volet de l’encadrement des hadjis en précisant que durant le Hadj, les autorités saoudiennes réduisent grandement le nombre des encadreurs (environ 800 pour 36.000 hadjis), contrairement à la Omra où toute liberté est donnée aux organisateurs pour assurer ce service.

L’utilité avérée du bracelet électronique, la réussite du processus électronique adopté en matière d’hébergement ou d’inscription des hadjis, notamment, ont été également soulignées par le docteur Mohamed Aïssa, avant de se féliciter du bon déroulement du Hadj 2016, en termes d’organisation, d’hébergement et de restauration des hadjis.

Mourad A.­­­