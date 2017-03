Forum d’El Moudjahid, Le directeur du Centre National de Prévention et de Sécurité Routières : « Le permis à points en vigueur à la fin de l’année »

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi relative à l’organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routières est prévue à la fin de l’année. C’est ce qu’a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, M. Ahmed Naït El-Hocine, qui a indiqué par ailleurs que la production du permis de conduire biométrique débutera au mois d’avril prochain, et l’ application du système du permis à points se fera fin 2017.

La nouvelle loi sur l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, adoptée au mois de janvier dernier, et publiée ce mois-ci sur le Journal officiel, ne sera effective qu’à la fin de l’année. C’est dire que le fonctionnement avec le système du permis à points se fera à la même date. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, mais c’était prévu à la discussion de la loi, bien avant sa publication.

C’est ce qu’a expliqué, hier, le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routières, M. Ahmed Naït El-Hocine, invité de notre Forum. D’ailleurs, a-t-il souligné, l’article 16 de la dite loi «évoque une période transitoire, durant laquelle on continuera de fonctionner avec l’ancien système. Celui du retrait et de la suspension du permis de conduire. Ce système demeurera en vigueur jusqu’à la mise en œuvre du système du permis à points». Il n’y a pas lieu de se presser, estime le conférencier, car ce système «est très complexe et doit reposer sur des fichiers fiables». Une opération qui nécessite du temps, selon l’orateur. Et, justement, a-t-il ajouté, tout le temps nécessaire sera pris pour mettre en œuvre «les fichiers qui permettront de gérer le nouveau système de sanctions, et de migrer vers tous les systèmes automatisés». À ce propos, le conférencier cite l’exemple des pays qui ont réussi dans le domaine de la sécurité, pour la simple raison que les outils de la politique de la sécurité routière ne sont autres que les fichiers automatisés. Dans ce sillage, M. Naït El-Hocine a dévoilé les objectifs de cette orientation qui vise la mise en place d’un système automatisé de sanctions, le déploiement de radars de contrôle de la vitesse autonomes sur les axes routiers accidentogènes. Mais, pour y arriver, il faut disposer d’un fichier national de permis de conduire, d’un fichier des immatriculations, d’un fichier des infractions... Lors de la conférence, le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routières est revenu sur les principales nouveautés de la nouvelle loi , dont la finalité est de lutter contre l’hécatombe qui caractérise nos routes, avec 4.000 morts annuellement. Et parmi les points saillants qui méritent d’être retenus, c’est l’institution d’un Conseil intersectoriel placé auprès du Premier ministre. Il est en charge de fixer les orientations stratégiques du gouvernement en matière de sécurité routière. La création de cette instance est en soi une nouveauté, car, pour la première fois, tous les secteurs impliqués dans la lutte contre les accidents de la route sont investis dans une politique transversale. Pour harmoniser le travail attendu, il a été décidé la création d’un cadre de concertation et d’un espace de décision stratégiques opposables à l’ensemble des acteurs. Dans cette même architecture institutionnelle, s’inscrit la création, en vertu de l’article 63 ter, de la Délégation nationale à la sécurité routière. Une structure appelée à assumer la mission de leader dans ce domaine. Une mission qui consiste en l’application des orientations en fonction des décisions prises par le Conseil intersectoriel. Dans le cadre de la loi, c’est la Délégation qui aura à assumer les missions du Centre national de prévention et de sécurité routières, et celui du permis de conduire. Elle aura, selon l’invité du Forum, de larges prérogatives en matière de définition de mise en œuvre des mesures inscrites dans le cadre de la sécurité routière.

Comme elle aura d’importantes missions en matière de formation et de gestion des examens des permis de conduire. Elle aura également de larges prérogatives en matière de surveillance et de contrôle, car c’est la Délégation qui aura à gérer les fichiers nationaux des permis de conduire, des infractions au code de la route et le fichier des immatriculations. C’est cette instance, qui, à partir de tous ces fichiers, qui aura à régir le système du permis à points. À propos, des textes réglementaires sont, selon l’orateur, au niveau du ministère de l’Intérieur. Une des nouveautés de la loi reste incontestablement le système de permis de conduire à points qui aura à remplacer le système actuel de sanctions. Actuellement, a expliqué M. Naït El-Hocine, «on fonctionne avec des amendes forfaitaires, et le retrait du permis de conduire et sa suspension pour certaines infractions».

L’invité du Forum a annoncé que la production du permis de conduire biométrique s’effectuera au mois d’avril. La chaîne de production et d’enrôlement est prête, mais la mise en service et la gestion de ce document se feront fin 2017. Ce système connecté aux différentes administrations permettra aux titulaires de consulter leur solde. L’opération d’enrôlement permettra de constituer la base de données des nouveaux titulaires de permis de conduire, ceux qui veulent renouveler leur document et ceux qui disposent du document classique. Le conférencier a révélé que pour le moment, on ne dispose que de fichiers de permis au niveau de chaque wilaya. D’où la priorité d’assainir ce fichier, pour ensuite le recouper avec celui de l’état civil, pour aller vers un identifiant national. Ce sont toutes ces opérations qui demandent du temps. C’est ce qui explique pourquoi il faut attendre fin 2017, pour voir la nouvelle loi relative à l’organisation, à la sécurité et à la police de la circulation routière entrer en vigueur. Aucune disposition de ce nouveau texte ne sera appliquée avant la fin de l’année.

Nora Chergui