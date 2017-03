Sûreté de la wilaya d’Alger : L’inconscience jusqu’à quand ?

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont enregistré, durant la période allant du 1er janvier au 15 mars 2017, 11 morts et 208 blessés suite à 193 accidents de la route, a indiqué, lundi à Alger, le lieutenant Gaanab Ghoulam. Dans une déclaration à l'APS, en marge de la journée de sensibilisation organisée par les services de sûreté de la wilaya d'Alger sur le thème «La sécurité routière est l'affaire de tous», à la promenade des «Sablettes», le lieutenant Gaanab a précisé que les services de sûreté ont enregistré, du 1er janvier au 15 mars, 193 accidents de la route qui ont fait 11 morts et 208 blessés. Le bilan de 2016 fait état de 858 accidents de la route survenus à Alger et ayant fait 42 morts et 956 blessés. Sur la nécessité d'intensifier ces campagnes de sensibilisation, la même source a souligné que les services de sûreté de la wilaya d'Alger œuvrent à inculquer la culture de la sécurité routière aux enfants, appelant au respect du code de la route à travers les nombreux espaces publics et lieux de loisirs qui connaissent une grande affluence des familles notamment en période de vacances. Par ailleurs, le chargé de l'information et de la communication à la sûreté de la wilaya d'Alger, le lieutenant Ibaâzaten Mourad, a indiqué que la campagne de sensibilisation organisée aujourd'hui au niveau de la promenade des «Sablettes» offrait aux enfants l'opportunité d'apprendre les règles de sécurité routière. Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour assurer le succès de cette campagne et garantir la sécurité au niveau des espaces à forte affluence pendant les vacances scolaires, à travers le renforcement des patrouilles de police afin de faciliter la circulation routière. Il a souligné en outre que le circuit routier réservé aux enfants et supervisé par des agents spécialisés vise à inculquer aux enfants la culture de la prévention routière. L'interlocuteur a ajouté que dans le cadre de ces différentes campagnes de sensibilisation, des dépliants ont été distribués et des rencontres de proximité organisées au niveau des écoles, des maisons de jeunes et des centres de formation professionnelle. M. Ibaâzaten a ajouté que les élèves des différents établissements scolaires, les trois cycles confondus, au niveau de la commune de Bab Ezzouar, ont bénéficié, lundi, d'une visite pédagogique à l'unité aérienne de la Sûreté nationale de Dar El- Beida, où des explications leur ont été fournies sur les missions et le rôle de ce service. Une exposition sur les moyens permettant d'enregistrer les infractions au code de la route a été organisée à cette occasion.

60 morts et 1.444 blessés en une semaine



60 personnes ont trouvé la mort et 1.444 autres ont été blessées dans 1.209 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national, du 19 au 25 mars, indique un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tiaret, avec 9 personnes décédées et 40 autres blessées suite à 16 accidents de la route, précise-t-on de même source. En outre, les services de la Protection civile ont effectué 1.029 interventions, pour procéder à l’extinction de 674 incendies urbains, industriels et autres. Par ailleurs, 6.530 interventions ont été effectuées durant la même période, pour l’exécution de 5.783 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses, ajoute le communiqué. (APS)