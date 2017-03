Industrie pétro-gazière : Synergie pour une valeur ajoutée

En dépit de la crise du pétrole, l’optimisme était de mise à la 7e édition du Salon international des fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers, qui s’est déroulée du 21 au 24 mars à Oran. Cette édition, qui a connu plusieurs nouveautés, dépassant toutes les attentes, a eu pour objectif de créer une synergie pour une valeur ajoutée à l’économie du pays.

Selon de nombreux participants, que nous avons pu approcher, ce Salon est « un succès ». Il a permis à des contacts directs entre opérateurs et constitue un espace de prospection d’opportunités d’affaires et de débats. Plusieurs exposants se réjouissent du nombre de cartes de visites collectées et des contacts de qualité qui laissent entrevoir des opportunités d’affaires et de partenariats, d’autant plus que les investissements en Algérie, ont été au centre de ces contacts, pour répondre ainsi à l’objectif tracé par l’Etat, relatif à l’ouverture et la facilitation du champs d’investissement pour les étrangers en Algérie, notamment pour encourager la production nationale et diminuer le volume d’importation. La réussite de ce Salon, comme le témoigne l’organisateur, se traduit aussi par l’aide et l’encouragement qu’accorde le gouvernement avec toutes ses structures (ministères, consulats pour l’obtention du visa, la billetterie, l’hôtellerie…). De renommée africaine et méditerranéenne, cet événement majeur dans le secteur de l’énergie a déjà atteint ses objectifs, et ce depuis le 1er jour, particulièrement la création d’un espace d’échanges entre les acteurs du secteur de l’Energie, nationaux et internationaux, publics et privés, a souligné l’organisateur, Jafar Yacini, signalant que « de nombreux pays et compagnies pétrolières et gazières s’intéressent au NAPEC, devenu une véritable plateforme d’échanges » ajoutant que pour preuve, plus de 150 contrats ont été signés. Il ambitionne aussi de se classer en 3e position mondiale d’ici 2021, 2022. Un constat des lieux, laisse dire que les exposants nationaux et étrangers ont présenté leurs offres en matière de services et de solutions innovants de dernière technologie aussi profitables que nécessaires aux pétroliers. Ces derniers, lors de notre tournée au Salon étaient, des habitués du Salon, d’autres qui participaient pour la première fois se déclaraient optimistes et qu’ils reviendront à la prochaine édition tant que les contacts étaient probants.

Plusieurs délégués de grands groupes pétroliers nationaux et internationaux étaient venus prospecter pour une mise en relation d’affaires et afin de nouer d’éventuels partenariats. Des délégations officielles ont marqué leur présence telle la délégation chinoise qui disposait du plus grand pavillon, suivie par les Français et les Polonais. La délégation libyenne dont le pays ambitionne d’atteindre les 900.000 b/j de pétrole d’ici les prochains mois, pour regagner sa place graduellement était également présente pour prospecter les nouvelles technologies, notamment en matière de télécommunications. Le représentant du groupe américain Dupont, M. Zoubir Sahraoui, traduit le souhait de cette compagnie « d’introduire l’approche du groupe avec celle existante déjà en Algérie en matière d’HSE tout en prenant en compte la culture et la mentalité du pays ». Le Salon, poursuit il, est une grande opportunité pour le concrétiser, notamment pour tisser des contacts dans le but de s’installer en Algérie à partir du mois de septembre prochain. « On trouve ce qu’on veut et nous reviendrons pour les prochaines éditions ». Pour le directeur commercial de la société INPROTEEEC Algérie, qui associe des Italiens et des Algériens, M. Samir Ben Ali, activant dans le domaine de l’automatisme et le procédé industriel et qui accompagne depuis sa première édition en 2011, le Salon, c’est une occasion de montrer au client l’existence de l’entreprise, notamment pour avoir ses clients au même endroit au lieu de consulter plusieurs sites. « Pour nous le salon est une vitrine. Il nous permet de les fidéliser, de leur assurer une certaine tranquillité, d’avoir un cadre publicitaire, ainsi que pour montrer les nouveautés de notre entreprise » explique-t-il. Il faut dire que c’est un salon très diversifié. On trouve tout ce qui a trait au secteur de l’énergie d’une manière générale, depuis les premières études jusqu’à la protection de l’environnement, en passant par le forage, la maintenance des installations, les moyens généraux, les services de soutien, le génie civil, les télécommunications, les constructions, le raffinage, l’hygiène et sécurité tout en associant dans ses étapes les différents intervenants directs et indirects. Selon la majorité des présents que nous avons approchés pour nous faire une petites synthèse du salon, on a pu constater qu’ils s’accordent à dire que pour un salon jeune, qui n’a que 7 ans d’existence, il enregistre d’année en année « une très grande réussite » sur tous les plans (organisation, l’infrastructure, qualité d’exposant, les thèmes des conférences, la couverture médiatique, qualité de visitorat…).

Kafia Ait Allouache

La Libye booste sa production pétrolière

Le gouvernement libyen mise sur une reprise progressive des exportations du pétrole. Selon M. Mohamed jaballah Mohamed, spécialiste de la planification et d’étude au sein de la compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), le pays compte doubler sa capacité de production de pétrole pour atteindre 900 000 barils jour d’ici le mois de décembre. La reprise de la production peut aller vite, si un régime de transition est rapidement installé, a-t-il, souhaité. Il explique : « Nous avons entamé les travaux d’extraction et nous allons reprendre les exportations depuis les ports qui étaient fermés et des champs pétroliers qui les approvisionnent. La réhabilitation des installations endommagées a connu un retour progressif de la main d’œuvre ». Ainsi il rassure, par la même occasion, les compagnies pétrolières sur le retour de la sécurité dans le pays. « Nous contrôlons la majorité des champs et nous invitons les sociétés spécialistes en la fourniture et l’extraction de produits pétroliers à rejoindre le marché pétrolier libyen », affirme M. jaballah Mohamed. D’après ce responsable que nous avons rencontré en marge du Salon international des fournisseurs de produits pétroliers, « la situation économique de l’entreprise s’est beaucoup améliorée et nous comptons un retour progressif sur le marché mondial. La sécurité est en regain dans le pays, nous avons récupéré la plupart des champs pétroliers qui étaient, il y a peu de temps, sous le contrôle des mouvements des opposants ». Et d’ajouter : « notre production actuelle s’élève à près de 800.000 barils jour, alors qu’auparavant nous étions à peine à 200.000, puis 350.000 barils/j, puis 600.000 b/j vers la fin 2016. Notre objectif à court terme c’est d’arriver à produire 900.000 b/jour. Sachant que la Libye n’a pas encore atteint sa production limite autorisée par l’OPEP qui est de 1,6 millions de barils/jour. La chute des prix de pétrole ne nous arrange pas. Nous espérons que les prix soient revus à la hausse du moins pour atteindre les 70 dollars» espère t-il, en rappelant progresser petit à petit en effort propre pour regagner son quota de production. M. Mohamed Jaballah Mohamed, a exprimé la volonté de son pays, de bénéficier de l’appui et de l’expérience des multinationales pétrolières, notamment à travers leur participation à des activités économiques au niveau international. Et d’ailleurs, c’est la raison pour laquelle, dit-il, « une délégation libyenne a répondu présente à cet événement ». Il a fait savoir, par ailleurs que la compagnie pétrolière libyenne a plusieurs investissements à travers le monde dont la Tunisie, l’Italie, Malte…, ajoutant à cela les nouvelles découvertes, prospections et forages en offshore, par contre tout ce qui est en on-shore est à l’arrêt compte tenu de la situation sécuritaire.

K. A. A.