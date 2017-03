E-Paiement : MacirVie en première ligne

Première compagnie spécialisée dans les assurances de personnes en Algéri, et leader dans l’assurance voyage, la compagnie privée MacirVie, la, a annoncé, lundi, le lancement de son service E-Paiement, un produit accessible à tous les clients détenteurs d’une carte CIB, en partenariat avec Société Générale-Algérie. Désormais, pour payer en ligne, les clients de MacirVie devront simplement disposer d’une carte CIB et d’un code à six chiffres pour l’E-Paiement récupéré auprès de la banque dans laquelle leur compte est domicilié.

L’annonce faite à l’occasion d’une conférence de presse organisée, à l’hôtel Sofitel, en présence du président-directeur général de MacirVie, M. Mohamed Hakim Soufi, du président du directoire de Société Générale-Algérie, M. Eric Wormser et de l’ambassadeur de France en Algérie. Le PDG de MacirVie a déclaré, pour la circonstance, que «le E-Paiement est un service très attendu par les consommateurs algériens», et que la compagnie qu’il dirige évolue «dans un contexte où ses clients sont de plus en plus exigeants et attendent des entreprises algériennes les mêmes services dont ils peuvent bénéficier à l’étranger». Et de poursuivre qu’au regard de «la transition inévitable de l’Algérie vers les solutions numériques, il était important pour nous de lancer le service de paiement en ligne, facile et accessible à partir de n’importe quel support (PC, Smartphone, tablette... ), afin de simplifier la souscription des assurances aux algériens». Aussi, à travers ce nouveau canal de commercialisation, actuellement disponible uniquement pour le produit assurance voyage, MacirVie affiche l’ambition de se présenter comme une entreprise innovante et à l’écoute de ses clients. À ce titre, l’innovation réside dans le fait, que les clients de la compagnie auront l’opportunité de souscrire avec aisance à une police d’assurance voyage en ligne sur son site web, et ce 7j/7 et 24h/24, avant leur demande de visa ou leur départ en voyage. Aussi, les contrats édités en ligne sont recevables pour toute demande de visa pour la France déposée auprès des centres TLS Contact en Algérie, de même que le paiement en ligne peut s’effectuer par le biais de toutes cartes CIB. Grâce à cette procédure, le client n’aura plus à se déplacer à l’agence, ce qui suppose un gain de temps et d’argent.

Les responsables de MacirVie précisent que l’offre E-Paiement sera bientôt étendue aux autres prestations couvertes par l’assureur. MacirVie, qui compte s’investir dans la modernisation de ses services au bénéfice de ses clients, devient ainsi la première compagnie d’assurance privée à lancer l’E-Paiement en Algérie. Le «E-Paiement» ou le «paiement électronique», à travers le réseau Internet, s'est développé parallèlement à la croissance du commerce électronique. Pour rappel, l’accord de partenariat signé entre MacirVie et Société Générale-Algérie comprend l’ensemble des paiements dits électroniques, que ce soit via les TPE ou en ligne. Fondée le 11 août 2011, suite à la séparation des assurances de personnes et des assurances dommages, MacirVie est la première compagnie privée spécialisée dans les assurances de personnes en Algérie. À 100% algérienne, la compagnie, qui est à l’écoute des exigences du contexte social et économique national, entend s’adapter aux attentes et besoins spécifiques de ses clients (professionnels, particuliers ou entreprises).

D. Akila