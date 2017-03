Le DG, l’a annoncé : « La BDL, prête à entrer en Bourse »

Avec l’inédit, la Banque de développement local semble nouer une «love story». Son directeur général, Mohamed Krim, annonce, dans une conférence de presse tenue hier à Alger, une série d’acquis se succédant, l’un après l’autre. D’autres ne tardent pas à «atterrir». Répondant à une question d’El Moudjahid, il affirme que l’établissement qu’il dirige «réunit toutes les conditions d’introduction en Bourse». À toute éventuelle sollicitation du gouvernement, il brandit l’irrécusable argument : «Nous sommes prêts.» Saisissant cette opportunité, M. Krim annonce des chiffres pour le moins probants réalisés par la BDL. Exemple ? À la fin d’exercice 2016, les crédits accordés par la Banque ont atteint un montant de 744 milliards de DA, soit une évolution de 11% par rapport à l’exercice 2015, dont 70% sont destinés à l’investissement dans des secteurs divers, tels l’industrie, le Btph, le tourisme et les services. Enchaînant, le DG de la BDL souligne que, pour la même période, le nombre de dossiers de crédits accordés a atteint 7.385.

Les crédits accordés à la micro-entreprise (ANSEJ-CNAC-ANGEM), eux, ont atteint un montant de 166 milliards de DA.



Nouveau système d’information : gage de l’excellence



Dans son allocution d’ouverture brève, mais riche en informations, M. Krim a passé au peigne fin le nouveau système d’information, mis en place à compter du 19 mars portant le nom de «Nasr». Un outil, explique le conférencier, qui «va rehausser le management de la BDL et ses performances à hauteur des meilleurs standards internationaux».

Cette mutation multidimensionnelle, fruit d’un travail de plusieurs années, a permis de doter la banque d’une «puissante architecture informatique permettant l’optimisation des délais de traitement des opérations de la clientèle, ainsi que la croissance des volumes de données dans le temps». Citant le commerce extérieur en exemple, le DG de la BDL rassure que le délai de traitement des opérations passe de 24 heures à deux heures tout au plus.

Et l’on compte le réduire davantage. Le basculement vers ce nouveau système a nécessité une profonde action en matière de conduite de changement ayant concerné tout le personnel, accompagnée d’une réorganisation de la banque et d’une transposition vers les nouveaux métiers bancaires. S’ajoute le déploiement d’un programme de formation sur l’ensemble des fonctionnalités induites par le nouveau système. Au point de vue du métier bancaire, cette transformation technologique majeure, indique M. Krim, se traduira par une offre de services financiers diversifiés et innovants en faveur de tous les segments de la clientèle de la banque ; et facilitera ses relations avec l’ensemble de ses correspondants nationaux et internationaux, en les rendant plus flexibles et plus sécurisées.

À ses clients qu’elle place au centre de ses préoccupations, la BDL propose, entre autres services, le livret d’épargne, avec un taux d’intérêt, et la «mourabaha». Comme elle assure «la possibilité d’effectuer des transactions de manière normale au niveau de toutes les agences de la banque, un traitement rapide et en temps réel, accompagné d’une information en continu à travers divers canaux, tout en permettant l’entrée dans le monde digital», explique le conférencier.



Argent hors circuit bancaire : les banques seules n’y peuvent rien



Se prêtant au jeu des questions-réponses, M. Krim relève le caractère infaillible des opérations bien sécurisées. D’autre part, il précise que les banques ont «l’obligation» de chercher des capitaux, rappelant les efforts consentis par les pouvoirs publics dans le cadre de la bancarisation des ressources hors secteur financier, dont l’emprunt obligataire. Toutefois, précise le DG de la BDL, le travail des banques «ne suffira pas à lui seul». D’où la nécessité d’introduire d’autres instruments liés au marché financier. Cette problématique de l’argent hors circuit bancaire est une «question de l’économie nationale».

Par ailleurs M. Krim annonce la réalisation prochaine d’un contrat avec la Société nationale de leasing, où la BDL aura à sa charge l’aspect financier.

Fouad Irnatene